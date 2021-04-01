В Кугесях обсудили судьбу бездомных животных и проблемы с водоснабжением

Район равняется на столицу

С посещения Чебоксарской районной станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) началась поездка Главы Чувашии в Чебоксарский район. Напомним, тут в Кугесях строится новый пункт передержки для бездомных собак и кошек. Особое внимание руководства республики к судьбе братьев меньших, оказавшихся на улице без хозяев, не случайно: ситуация с бродяжками в Чувашии стоит остро. На сегодня в республике есть только один приют для животных в Чебоксарах, и тот переполнен. А между тем уже не раз в этом году поступали жалобы на стаи бродячих собак, были даже случаи, когда дворняжки кружили вокруг детей на детских площадках…

После передержки отпустят на волю

Но пока только одно небольшое помещение станции по борьбе с болезнями животных готово к приему бездомных животных. Теплые «апартаменты» с 1 мая здесь ждут лишь 15 хвостатых постояльцев. «Ровно на столько хватило собственных средств, полученных с дохода от нашей деятельности, — рассказал начальник Чебоксарской районной СББЖ Госветслужбы Чувашии Геннадий Захаровский. — Однако если найдется финансирование, до конца года мы сможем обустроить пункт передержки для 150 собак».

Глава Чувашии Олег Николаев осмотрел построенное помещение с огороженными вольерами внутри и комнатой для медицинского осмотра. Кстати, полы в здании при необходимости обогреваются. По словам начальника станции, созданы и другие требуемые для содержания животных условия: учтена площадь размещения, соблюдается температурный режим, исправно работает вентиляция. Снаружи расположена покрытая песком площадка для выгула. Готово и карантинное помещение, куда сначала будут доставлять собак.

«Наши ветврачи простерилизуют животных, потом их оставят на послеоперационную реабилитацию. Когда собаки восстановят свои силы, им сделают прививку от бешенства и поставят бирку, а затем отпустят на волю», — объяснил порядок Геннадий Викторович.

Как сообщил руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашии Константин Викторов, чтобы станция смогла завершить начатое, потребуется около 8 млн рублей. На эти средства планируется построить в общей сложности четыре помещения для стационарного содержания собак, 40 двухместных уличных вольеров с выгульными площадками, а также сделать ограждения и установить вспомогательное оборудование.

Глава Чувашии поддержал предложение о выделении средств из республиканского бюджета на дальнейшее расширение приюта для животных в поселке Кугеси, напомнив, что он станет временным, пока не будут построены постоянно действующие межрайонные пункты передержки: на 733 места в Чебоксарах в районе Лапсарского проезда и на 150 мест в Шумерле на улице Коммунальной.

Однако жителей Кугесь и Чебоксарского района в целом беспокоит, как бы бездомные собаки, которых будут свозить на станцию с разных районов и после стерилизации отпускать, не осели тут насовсем. С таким вопросом от имени граждан выступили депутаты района на состоявшемся потом совещании в Центре спорта и здоровья «Улап». По идее должно быть так: где собаку отловили, туда ее и вернули, но вот как оно получится на деле?

Олег Николаев поручил предусмотреть все эти нюансы в условиях договора, который будет заключаться между организацией, что будет заниматься отловом, и муниципалитетом. И отметил, что действующий федеральный закон об ответственном обращении с животными требует гуманного отношения к братьям меньшим.

Согласно законодательству собак после отлова необходимо стерилизовать и после лечения возвращать в естественную среду обитания, туда, где животное было выловлено.

«Как говорилось в «Маленьком принце» — мы в ответе за тех, кого приручили, и должны культивировать ответственное и гуманное отношение наших граждан к животным. Но в то же время важно сделать все, чтобы обеспечить безопасность людей, которые могут пострадать от агрессии животных», — подчеркнул Олег Николаев…

Открытым пока остается вопрос и по дальнейшему содержанию бездомных собак. «Планируем привлечь волонтеров, зоозащитников, не помешает приюту и помощь спонсоров, благотворительных организаций, — поделился планами Геннадий Захаровский. — На сегодня на каждую собаку выделяется чуть более 6 тысяч рублей, однако СББЖ, как любая коммерческая организация, переведена на общий режим налогообложения, 20% поступивших денег у нас уходит на НДС и около 10% — налог на прибыль. Так что на стерилизацию и дальнейший уход за собакой почти ничего не остается. Словом, любая помощь будет нелишней».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Нами принято решение организовать в республике несколько межрайонных центров передержки животных. Но на это требуется время. Поэтому мы поставили себе задачу найти более быстрое решение, которое сняло бы острые темы, связанные с агрессивным нападением собак на людей. Этим решением стало создание, пока во временном порядке, приюта на базе станции по борьбе с болезнями животных Чебоксарского района. Когда он заработает в полную силу, то сможет охватить всю территорию республики».

Если заплатили, надо реализовать

Во время совещания в «Улапе» поднимались и другие проблемы Чебоксарского района. Обсуждались вопросы, касающиеся социально-экономического развития поселка Кугеси, выделения земельных участков многодетным семьям. В списке «болевых точек» района ремонт дорог, износ коммунальных сетей, необходимость строительства школы и детской поликлиники и другое.

Особое внимание уделили тому, как в районе реализуется программа инициативного бюджетирования. В частности, говорили о проектах водоснабжения населенных пунктов. По словам депутатов, в разработку проектно-сметной документации местные жители ряда поселений вложили свои деньги, а помощи республики в претворении своих замыслов в жизнь так и не получили.

Олег Николаев пообещал в приоритетном порядке выделить средства на реализацию проектов водоснабжения, в разработке которых были задействованы средства населения. Поручив в ближайшее время предоставить полный отчет по таким «горящим» объектам, Глава Чувашии напомнил принципиальную позицию правительства республики — максимально поддерживать проекты, реализуемые в рамках инициативного бюджетирования.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Считаю, что это на грани преступления, когда народ заплатил деньги, разработал проектно-сметную документацию, а многие годы власть просто кормит их обещаниями, это не дело! Если это будет для нас подъемная цифра, мы реализуем в этом году все проекты, за которые население заплатило».

Текстилю — поддержка, телятам — умная техника

Успел руководитель региона посетить и ряд местных предприятий. Одно из них занимается производством и реализацией текстиля и трикотажа под торговой маркой «Хлопковый мир». К слову, когда началась пандемия, фабрика одной из первых начала шить средства индивидуальной защиты (маски, халаты, комбинезоны).

Олег Николаев напомнил предпринимателям о существующих мерах поддержки бизнеса и предложил вместе подумать над созданием регионального кластера производителей текстиля и товаров легкой промышленности, который сулит республике неплохие перспективы.

Побывал Глава Чувашии и на предприятии ОАО «Чурачикское», занимающем по валовому производству молока третье место среди сельскохозяйственных организаций района и пятое — по республике. В хозяйстве содержатся свыше двух тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе более шести сотен дойных коров. Средний надой молока на предприятии за январь-март составил 2126 кг на одну корову, что почти на 35% выше соответствующего значения по республике. Высокие показатели у «Чурачикского» и в растениеводстве.

По словам директора Евгения Шалеева, хорошие результаты достигаются в значительной степени благодаря участию предприятия в инвестпроектах, направленных на расширение производства. Например, в этом году общество приобрело современную сельхозтехнику (гидрофицированные агрегаты, комбайн, зерновую жатку) на сумму 24,5 млн рублей. Около 6 млн рублей просубсидировано республикой.

В помещениях, где содержится молодняк, Глава республики осмотрел уникальное цифровое оборудование, позволяющее отслеживать рацион питания телят, состояние их здоровья. Черно-пестрые буренки содержатся тут на глубокой соломенной подстилке, в распоряжении каждого теленка свой домик-контейнер. А когда телята подрастут, их ждет новоселье в новом коровнике, который вот-вот достроят. Отношение к содержанию животных здесь самое внимательное. Недаром хозяйство имеет статус племенного репродуктора и на протяжении долгих лет остается благополучным по инфекционным заболеваниям животных.

Фото автора

Во время поездки в Чебоксарский район Олег Николаев проверил, не простаивает ли без дела бассейн Центра спорта и здоровья. Местные пенсионерки заверили Главу республики, что часто приходят сюда днем поплавать, вечером дорожки занимает молодежь — после учебы и работы.