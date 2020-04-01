Сюжет, снятый корреспондентом «СЧ», показали в Доме правительства

Соцсети как средство обратной связи

Очередное совещание врио Главы Чувашии с главами районов и городов прошло в формате видеосвязи. Тема разговора оказалась не совсем привычной — Олег Николаев обсудил с руководителями муниципалитетов обращения жителей республики, поступившие через соцсети.

Роль социальных сетей изо дня в день растет, и их нужно активнее использовать для коммуникации с населением, призвал руководитель региона участников совещания, перед тем как перейти к обсуждению конкретных вопросов. «Через эти каналы, — подчеркнул он, — мы достаточно быстро узнаем о вопросах, с которыми сталкиваются наши жители. С другой стороны, имеем возможность достаточно оперативно на них реагировать».

Один из первых комментариев, рассмотренных в этот день, написал под постом Олега Николаева в соцсети житель деревни Кшауши Чебоксарского района. Он пожаловался на аварийную дорогу через деревенскую дамбу и на то, что из-за этого местным детям приходится ходить в школу пешком по пять-семь километров: автобус по такой дороге ездить не имеет права. Тут же, на совещании, показали и видеосюжет «Советской Чувашии» — в интервью нашему корреспонденту сельчане рассказывали, что пешком в школу ходили еще их дети, которые уже успели стать взрослыми, а проблема не решается до сих пор.

Для начала нужно разработать проектно-сметную документацию, на что нужно два миллиона, а сама реконструкция обойдется еще в несколько десятков миллионов, обозначил цену вопроса глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев. Сегодня формируется перечень объектов, для которых будет подготовлен банк проектов, прокомментировал ситуацию Олег Николаев. Заметив, что в этом году починить дамбу уже не удастся, он пообещал поставить этот вопрос в число приоритетных на будущий год.

О других темах совещания — в следующем выпуске «СЧ».

Фото: По этой дамбе детям приходится ходить и осенью, когда на дороге грязь и лужи.