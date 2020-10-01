Запущена вторая очередь тепличного комплекса «Новочебоксарский» площадью 11 га

Теперь тепличное производство, находящееся на территории Атлашевского сельского поселения, приступило к работе в полном объеме. Такой режим работы позволит ежегодно получать около двадцати тысяч тонн продукции.

Об этом 23 октября на торжестве по поводу запуска второй очереди говорил и вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов: «Три года назад мы осматривали эти поля, и, честно говоря, мне не верилось, что в ближайшее время здесь будет осуществлен этот проект. Но год назад мы открывали первый этап, сегодня — второй, и в перспективе обсуждение третьего этапа».

Самые современные теплицы «пятого поколения» расположены на площади 22 га — это не только самый большой тепличный комплекс в республике, но и крупнейший проект АПК в истории современной Чувашии. Здесь используются инновационные технологии и оборудование.

Открытие второго этапа тепличного комплекса создало дополнительные рабочие места для 150 человек. Теперь общая численность персонала достигла 400 сотрудников.

Фото cap.ru

Теплица поддерживает идеальный микроклимат в любое время года. Специальные системы подсветки обеспечивают растения светом 20 часов в сутки.