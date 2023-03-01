Присмотрись и Разглядика мир детскими глазами

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Творчество для детей не просто имеет свою специфику, у него свой непередаваемый вкус — и мы либо прочувствовали его, либо, что называется, прошли мимо. В последнем случае — несмотря на все прилагаемые усилия, «своим» для ребенка-читателя не станешь. Вот потому и так мало у нас по-настоящему детских писателей. Пишущих для детей — достаточно, а вот детских писателей — наперечет. И одним из них по праву является Валентина Чаплина.

Биография
Валентина Чаплина родилась 10 декабря 1921 г. в г. Брянске в семье служащего. Осенью 1941 г. в связи с началом Великой Отечественной войны была эвакуирована в г. Чебоксары. Обучалась в Брянском лесном институте (не закончила в связи с эвакуацией), Чувашском государственном сельскохозяйственном институте, Театральной студии при Доме народного творчества Чувашской АССР, Чувашском государственном педагогическом институте (не закончила по состоянию здоровья). Работала в газете «Брянский рабочий», Наркомате просвещения Чувашской АССР, редакции газеты «Советская Чувашия».
Литературную деятельность начала в 1939 г. с публикации стихотворения «Наш Октябрь» в газете «Брянский рабочий». В 1952 г. вышел первый сборник стихов «Дети». С 1956 г. полностью посвятила себя литературному творчеству. Автор более 20 книг стихов, повестей и рассказов, в т.ч. «Бабушкины каникулы», «Димкина звезда», «Голубая ниточка на карте» и др. Занималась переводами чувашской литературы на русский язык. Автор пьес «Друзья» и «Неужели непонятно?», поставленных на сцене Чувашского ТЮЗа. В 1960-1980-е гг. по собственным сценариям вела телепередачи «Присмотрись и Разглядика», «Клуб друзей стихов» и «А что это такое?», в 1990-е гг. — радиопередачи «Бабушка Валя и Кот Вездеход» и «Простые истины».

В ее сборнике «Знакомая варежка» всего-то четыре произведения с простыми непритязательными названиями: «Знакомая варежка», «О Герке и чудных», «О маленьких волшебниках и Петькиных друзьях» и «Удивительное происшествие». Но каждое содержит в себе целый мир поступков и перевоплощений. Написанные почти шестьдесят лет назад они — дедушки современных романов и повестей — настолько жизненны, что, заставляя взглянуть на себя со стороны, каждому дают шанс на самооценку и… исправление.
Как часто мы обращаем внимание на тех, кто рядом? На своих близких, нуждающихся в поддержке, но «руки никак до них не дойдут»? Именно для таких из нас полезен рассказ «Знакомая варежка». По бумагам будь ты хоть сто раз самый «активный общественник» (и звеньевой, и художник стенгазеты, и тимуровец, и т.д.), но если постель за собой не убрал, посуду не помыл, по дому не убирался, а взвалил все это на плечи бабушки… И другой человек — твоя одноклассница — помогает ей донести продукты, сбегать за лекарством и справиться по хозяйским мелочам… Простой сюжет рассказа и сегодня актуален: попробуйте взглянуть на себя со стороны, оценить собственные поступки по стандартной пятибалльной шкале.
И другой важный урок. Одно и то же слово — а как по-разному оно может звучать! Такое простое и обыденное «Здравствуйте» для одних «Как мы рады вам! До чего хорошо, что вы пришли!», а для других — «Проходите скорее. Нам совсем не хочется с вами здороваться». А вот еще: произнесенное пренебрежительно, сквозь зубы, или сказанное от души, от сердца «Спасибо»! Взрослые могут не обратить особого внимания на это расхождение смысла, а вот подросток — ощущает и реагирует.
И в этом назидание от Валентины Чаплиной не только и не столько детям, сколько их родителям. Особенно тем, кто втолковывает отпрыскам ущербную философию: «Книги — врут. Радио — брешет. Учителя — заливают. Им за это деньги платят, вот они и стараются». И самое главное наставление от таких «отцов-матерей»: «Сам не будешь зубастым — съедят!». Под таким покровительством вырастает отпрыск, которого сверстники зовут «Кубыш». Воспитанный в такой «черно-белой» атмосфере, он подслушивает разговор соседских пацанов и задается вопросом: «Значит, ребята знали, какой он богач (даже в десять раз богаче, чем на самом деле!), а все-таки не заискивали перед ним. А некоторые попросту отворачивались. Почему?». И начинается надлом одной личности и формирование другой. О том, каковы последствия, — ответ лучше найти самим в повести «О Герке и чудных».
А как здорово понять, что такое собачья улыбка хвостом! А каково убегать от грозы, живой грозы, которая гонится за тобой, чтобы отомстить за бездушно сломанную ветку? А вот еще сюжет — зеленые человечки с говорящими именами Присмотрись и Разглядика учат Петьку уму-разуму, показывая прожитое. И не просто прожитое, а самые неприятные моменты: брошенный на тротуар пустой стаканчик из-под мороженого, как «плачет» грязными разводами по стене дома перелитая вода из балконных цветочных горшков, как уныла разоренная клумба во дворе…
Последнее — ключевое звено: здесь показано, как один подленько сваливает свою вину на другого и бравирует при этом своим «честным пионерским».
У Петьки хватает мужества сказать товарищам по двору правду о своем более взрослом «друге» и вывести его на чистую воду. Хотя не случайно эта история называется повестью-сказкой: для того, чтобы у одного из главных ее героев открылись глаза и он понял, сколько нехороших поступков совершил, понадобилось вмешательство волшебных маленьких человечков. А сегодня скольким из нас для правильной оценки своих действий не помешает такое общение? Или стоит задаться вопросом: неужели, чтобы разобраться, «кто друг, а кто так…», нам нужны чудеса?
А случалось вам видеть, как колотят друг друга футбольные мячи? Или школьницу с головой полуторагодовалого ребенка? Или как разговаривает поплавок? Выпало такое наказание обычным ребятам, и досталось оно им за не слишком хорошее поведение на уроке. Вместо того, чтобы слушать учителя и его объяснение, они кто о чем своем думали: одни — об игре, другой — про рыбалку, третья — в детство далекое вернуться мечтала… Вот и получили! А как из такой ситуации выпутывались, какие приключения пережили, пока обратно не перевоплотились, — в повести-сказке «Удивительное происшествие». И если не хочется на их месте оказаться, то — так и быть: прочитайте и откройте этот небольшой секрет.
Словом, найдите время, чтобы взять в руки книгу Валентины Чаплиной «Знакомая варежка». И сделайте это в первую очередь не ради себя, а для своего ребенка. Вдруг именно с этого издания начнется интерес чада к чуду литературы, а вместе с тем — и формирование правильных жизненных ориентиров? Полчаса и нужно-то на знакомство с рассказом или повестью из сборника, а тепла в любом из них больше, чем порой дарит нам самое жаркое лето.

Вопросы:

1. Как приезд в Чебоксары космонавта Андрияна Николаева выступил проверкой прочности дружбы Герки и его новых товарищей?
2. Какую подлость совершил Олег по отношению к Ксюше и как поплатился за свои действия?
3. Почему у Бориса вместо головы так и остался футбольный мяч?

Федор Козлов
Опубликовано: 27 марта 2023 г.


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