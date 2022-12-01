Жительница Канаша «заработала» уголовное дело на прописке иностранцев

62-летняя жительница Канаша «приютила» у себя иностранных граждан. Правда, сделала она это не из добрых побуждений и с нарушением закона. В уголовном деле также фигурирует и житель Республики Татарстан.

По версии следствия, в один из сентябрьских дней этого года в ходе телефонного разговора обвиняемая, поддавшись на уговоры жителя Татарстана, согласилась оформить фиктивную регистрацию по месту пребывания трем гражданам Республики Таджикистан и трем гражданам Республики Узбекистан до конца следующего года без намерения предоставить квартиру для жилья.

Домохозяйка встретилась с будущими «жильцами» в МФЦ и оформила им необходимые документы для фиктивной постановки на учет. Позднее при ее участии еще два гражданина Таджикистана встали на учет по месту пребывания. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.