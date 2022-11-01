В Чебоксарскую районную больницу доставлен новый флюорограф

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Он заменит старый аппарат 2006 года выпуска. Также преобразился и кабинет флюорографии — специально для установки нового оборудования здесь провели ремонт.
Главные преимущества нового флюорографа — возможность более быстрой работы и получение снимков лучшего качества. Новый аппарат позволит выполнять более 80 снимков в час с мельчайшими подробностями и при минимальной лучевой нагрузке на пациентов и работников кабинета флюорографии.

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВ, главный врач Чебоксарской районной больницы:
«Для нас это очень важное событие. Новый флюорограф позволит обслуживать намного больше пациентов, и, что самое важное, делать более качественные снимки. Благодаря обновлению оборудования кабинета флюорографии мы сможем намного раньше выявлять заболевания органов дыхания, таких как пневмония и COVID-19».
Опубликовано: 9 ноября 2022 г.


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