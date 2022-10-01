Волго-Вятский банк Сбербанка зафиксировал рост спроса на семейную ипотеку: жилищные условия в Чувашии улучшили более 850 семей

По итогам третьего квартала 2022 года по программе «Семейная ипотека» Волго-Вятский банк* выдал почти 2 тысячи кредитов, что на 23% больше по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Объем кредитования по программе вырос более чем на 30%. Всего за 9 месяцев 2022 год улучшить свои условия смогли почти 7 тысяч семей c детьми – это почти в 2 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

Большая часть выданных льготных кредитов по программе «Семейная ипотека» в 2022 году пришлось на Республику Татарстан – более 1,5 тысяч сделок и Удмуртскую Республику – более 1,2 тысяч сделок. В Чувашии за этот период в программе приняли участие 857 семей.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Важно помогать жителям снижать свои расходы на ипотеку, тем самым делать их жизнь более комфортной. Сегодня мы фиксируем востребованность программы льготного ипотечного кредитования для семей с детьми. За 9 месяцев текущего года в 2 раза выросло количество семей, которые воспользовались льготной программой «Семейная ипотека»».

Оформить льготную ставку по программе можно до 1 июля 2024 года. Сбер продлил «Семейную ипотеку» в соответствии с решением Правительства РФ. Чтобы родители могли оформить льготный кредит, дети в их семьях должны родиться до 31 декабря 2023 года.

Также клиенты, взявшие в Сбере ипотеку с господдержкой, при рождении детей могут перейти на «Семейную ипотеку» и снизить процентную ставку до 6%. Раньше такое рефинансирование было доступно только клиентам других банков.

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк: «Нам крайне важно поддержать семьи Чувашской Республики в части улучшения жилищных условий. Приобретение жилья — важный и серьёзный вопрос. Много сил и времени уходит на выбор необходимого объекта, покупку и оформление ипотеки. Помощь грамотного эксперта в виде Сбера и его онлайн-возможностей позволяет получить решение по ипотеке и приобрести жильё в минимально короткие сроки»

Переход на новую программу возможен, если:

— в семье, родился ребёнок после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью возрастом до 18 лет;

— остаток задолженности по кредиту не превышает 85% от стоимости жилья: 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей для остальных субъектов РФ;

— объект недвижимости приобретён у юридического лица (застройщика или инвестора), то есть опция распространяется только на новостройки (квартира, таунхаус, жилой дом).

В рамках рефинансирования на «Семейную ипотеку» из других банков ставка начинается от 5,7%.

Как сменить программу:

— если кредит оформлен в Сбере — подать обращение онлайн в личном кабинете Домклик и затем подписать дополнительное соглашение в офисе. Это бесплатно.

— если кредит оформлен в другом банке — подать заявку на рефинансирование онлайн на Домклик.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия