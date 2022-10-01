Какие проекты по улучшению городской среды представит Чувашия на всероссийском конкурсе

Экотропы, контражуры и декоративные вагоны

Не первый год наша республика участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Нынче в нем примут участие Новочебоксарск, Алатырь и Шумерля. Заявки муниципалитетов на днях одобрила межведомственная комиссия под руководством

Главы Чувашии Олега Николаева.

По словам руководителя Минстроя республики Павла Данилова, ранее населенные пункты Чувашии уже имели успех в этом конкурсе. Так, в прошлом году победителями от региона стали Цивильск и село Порецкое, сейчас по ним готовится проектно-сметная документация. Благодаря выигранным грантам благоустраиваются два парка в Шумерле и Козловке, где работы уже близки к завершению. Словом, шанс на победу немалый, считает Павел Данилов, главное, чтобы проекты были подготовлены качественно.

Новочебоксарск представит проект по благоустройству парка «Ельниковская роща». Это главная зона отдыха города и, по сути, единственный лес в его пределах. Также роща является особо охраняемой природной территорией местного значения, что не может не волновать экозащитников — не навредит ли местной флоре и фауне грядущая «переделка»?

Как заверили в региональном Минстрое, проектирование не затронет охраняемые массивы, предусмотрено развитие территории площадью 20 га в юго-западной части парка, а также зоны зоопарка, аттракционов и кафе. Причем авторы проекта нацелены создать комфортное для новочебоксарцев пространство, используя эффект «нетронутои? природы».

Будет здесь и «детский маршрут» с деревянными дорожками, полосой препятствий и тактильной тропой. Для ребят постарше создадут экстрим-площадку с памптреком (велосипедной трассой с ямами, кочками и уклонами), парашютной вышкой, скалодромом и зоной для стритбола. Центральную часть парка украсит амфитеатр и площадка для проведения выставок и праздников.

В Шумерле задумали преобразить парк имени 50-летия Пионерской организации, расположенный на улице Ленина. Дизайнеры предлагают сделать индустриальную аллею в виде железнодорожных путей с декоративными вагонами. По шпалам можно будет пройти «сквозь состав» и попасть в тихую «зону ожидания» с примыкающей экотропой и уютными уголками для отдыха. Активную зону разнообразит веревочный парк, аттракционы и велодорожки. Украшением парка станет этноулочка в стиле старинной чувашской деревни.

В Алатыре собираются благоустроить историческую часть города на улицах Горшенина и Ленина и площади Революции. В планах — расширить пешеходную дорогу, обустроить террасу для летнего кафе и подиум для фотосессий. На площади появятся элементы крепости с контражурами (то есть подсветкой сзади объекта).

По мнению Главы Чувашии Олега Николаева, участие в этом конкурсе — отличная возможность для республики улучшить условия жизни как в городах, так и в сельских поселениях, сделать общественные территории более комфортными, безопасными и привлекательными для предпринимателей и туристов.

К СВЕДЕНИЮ

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и проводится по поручению Президента России с 2018 года. В нем участвуют малые города с населением до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Сумма, выделяемая на проекты, в этом году увеличена до 20 млрд рублей. Средства распределят среди 240 победителей. Итоги подведут в декабре.