Победителей выявил ринг

Поединки с прицелом на первенство России

…Тяжелые удары, борьба до последних секунд, ожесточенная конкуренция — в Чувашии на базе спортшколы олимпийского резерва № 7 завершилось первенство Центрального совета физкультурно-спортивного общества «Россия» по боксу среди юношей 16-17 лет и юниоров 19-22 лет памяти главы города Чебоксары Олега Кортунова.

«Будучи руководителем Благотворительного фонда поддержки детско-юношеского здоровья и спорта Олег Игоревич много времени уделял развитию спорта в столице Чувашии. «Каждый должен иметь возможность заниматься спортом», — говорил он, активно помогая юным чебоксарцам с формой, транспортом и организацией соревнований», — написал на своей страничке в одной из социальных сетей нынешний глава Чебоксар Евгений Кадышев.

В соревнованиях, посвященных памяти Олега Кортунова, приняли участие более сотни молодых перспективных спортсменов из 22 регионов страны. На протяжении недели атлеты сражались на боксерском ринге не только за кубки, медали, дипломы, но и за путевки на первенство России — их получали только финалисты турнира. И спортсмены из Чувашии не ударили в грязь лицом. В возрастной категории 19-22 года в весе до 57 кг золотую награду завоевал представитель Цивильска Андрей Рахчеев. Поддержал медальный почин партнера по сборной республики и получил право выступать на первенстве страны боксер из Вурнар Дмитрий Прокопьев, который в сентябре, показав отличное выступление, занял второе место на Гран-при по шахбоксу, проводившемся в рамках Суперфиналов чемпионата России по шахматам («СЧ» рассказывала о данном событии).

…В заключительный день соревнований на боксерском ринге проводились финальные бои среди юниоров 2005-2006 годов рождения. К сожалению, представители нашей республики не попали в финальные поединки за золотые награды. Тем не менее зрители на трибунах очень внимательно следили за перипетиями на ринге и находили себе фаворитов, которых поддерживали.

СПРАВКА «СЧ» Помимо успехов Андрея Рахчеева и Дмитрия Прокопьева, наши боксеры завоевали пять бронзовых медалей турнира — среди юношей 16-17 лет награды получили Арсений Шорников (вес до 48 кг), Василий Герасимов (вес до 60 кг), Алексей Николаев (вес до 71 кг), а у юниоров 19-22 года третье место заняли Тимофей Гаранин (вес до 57 кг) и Сергей Федоров (вес до 63,5 кг).

Открывал заключительный день соревнований бой в весовой категории до 80 кг между Русланом Кудиновым из Воронежской области и Теймуразом Набиевым из Московской области. У обоих парней за плечами солидный багаж выступлений на различных всероссийских турнирах. Наставник Теймураза во время поединка корректировал действия своего спортсмена: «Что ты делаешь? Правый — прямой, левый — в печень, «корми» его ударами», — подсказывал тренер подмосковного спортсмена. Установки помогли — Набиев завоевал «золото» в весе до 80 кг. Кстати, он признался корреспонденту «СЧ, что в первый раз приехал в Чебоксары, и город ему нравится. «Погулял по центру, походил по заливу — очень понравились Чебоксары!» — сказал спортсмен.

По словам Теймураза, к турниру в Чебоксарах он готовился серьезно. «Два раза в день тренировался перед стартом — выкладывался в полной мере. Уделил внимание общей физической подготовке, делал упражнения на пресс. Для боксера крепкая челюсть — самое необходимое в поединке», — разъяснил он.

Нелегко дался бой в финале весовой категории до 54 кг представителю Красноярского края Денису Карасеву против спортсмена из Владимирской области Матвея Лысова. По ходу поединка складывалось впечатление, что Матвей, который старался сбить настрой соперника, громко выдыхая после каждого удара. Но судьи, считавшие удары и очки после каждого раунда, отдали победу Денису.

«Все поставленные задачи выполнил и одержал победу. Соперника по финалу знал давно — мы с ним в сборной России были, проводили сборы и тренировались. Получилось сработать в поединке первым номером», — поделился своими впечатлениями Карасев.

Хороший бокс показал представитель Волгоградской области Михаил Бойко, который одержал победу в весе до 57 кг над Никитой Беляковым из Пензенской области. После окончания поединка Михаил в разговоре с корреспондентом «СЧ» похвалил организацию турнира. «Ринг качественный — мне ничто не мешало проявить сильные стороны, — сказал Михаил Бойко. — Если говорить о финале — перед боем я хорошо размялся, вышел и победил. Тренер все время подсказывал: «Напрягай соперника, прессингуй его». В итоге все вышло. Конкуренция очень сильная, много хороших ребят».

Очень вязким и тягучим выдался финальный поединок в весовой категории до 63,5 кг между Абдул-Азиз Гасановым из Нижегородской области и Давидом Телугуновым из Волгоградской области. Абдул-Азиз все время наращивал скорость, старался занять правильную позицию для четкого удара. Но как только получалось выйти на оперативный простор, Давид сразу ввязывался в клинч, плотно прижимаясь к оппоненту и обхватив его руками. Тактика не сработала — Абдул-Азиз Гасанов занял первое место.

«Есть соперники, которые быстро устают и начинают бороться и вязаться. Поэтому бой получился вязким. Я сам не любитель такого сценария развития поединка — старался навязать быстрый темп, чтобы соперник быстро устал, — рассказал о тактике на бой Абдул-Азиз Гасанов. — Тренер советовал: «Когда соперник нагибается — бей апперкоты, а не боковые…». Когда я слишком нервничаю, то допускаю ошибки. Но удалось все исправить и победить».

Закрывал программу турнира поединок тяжеловесов до 92 кг между Сергеем Никулищиным (Владимирская область) и Олегом Ключагиным (Красноярский край). Это была настоящая битва за «золото»! Оба боксера обменивались тяжелыми ударами и после одного из попаданий Сергея у Олега Ключагина даже вылетела боксерская капа изо рта. Благо, что все закончилось без тяжелых травм, и спортсмены сражались до финишного гонга. В итоге золотую награду завоевал Сергей Никулищин.

МНЕНИЯ

Евгений Кадышев, глава города Чебоксары:

«Спортивную честь Чувашии защищали 16 подопечных профильной республиканской федерации. Все ребята отлично выступили и показали хорошие результаты. Первенство прошло на высшем уровне. Спасибо всем, кто принял участие и оказал содействие в организации мероприятия. Будем и в дальнейшем проводить такие соревнования, ведь лучшая память — спортивная».

Василий Шоркин, председатель регионального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» в Чувашии:

«Олег Игоревич Кортунов был вдохновителем этих соревнований, которые проводятся не первый год. Такие турниры вовлекают в бокс как можно больше людей. Хорошая практика и для представителей чувашской школы бокса из Чебоксар, Ядрина, Цивильска, Вурнар, которые попробовали силы и посмотрели на подготовку более опытных ребят из других регионов. Наши боксеры будут стремиться участвовать в соревнованиях самого высокого уровня и набираться опыта».

Валерий Львов, чемпион мира и СССР по боксу:

«Очень здорово, что в Чувашии проводятся такие масштабные соревнования, молодые боксеры наберутся опыта. Чтобы в дальнейшем стать мастером спорта и попасть в сборную России для участия в чемпионате мира, Европы и в других статусных соревнованиях. У нашей молодежи работы непочатый край, но все в их руках. Раньше бокс был сфокусирован на отработке техники ударов, а сейчас поединки стали силовыми, и упор идет на физические данные».