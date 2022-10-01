Владимир Путин, Президент России

«Набирает ход программа социальной газификации. На начало октября газ уже подведен к земельным участкам свыше трехсот тысяч домовладений. Вместе с тем для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка — это большая нагрузка на семейный бюджет. Речь, прежде всего, о многодетных семьях, ветеранах, инвалидах, семьях с низкими доходами. Обязательно нужно оказать им помощь, мы сделаем это. Я прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидий нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков. Размер такой субсидии должен составить не менее ста тысяч рублей на одно подключение. Понимаю, что бюджетные возможности у разных регионов разные, поэтому предоставление субсидий в субъектах Федерации с низким уровнем бюджетной обеспеченности будет поддержано за счет федеральных ресурсов».