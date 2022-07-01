Почти как в «Артеке»: утвержден логотип «Губернаторского лагеря» на базе ФОЦ «Белые камни»

Да и первая смена в нем уже не за горами — как сообщают в Минспорта Чувашии, первых гостей здесь примут уже этой осенью. А сам лагерь будет функционировать круглогодично.

Благодаря проекту «Губернаторский лагерь» ребята из Чувашии смогут окунуться в атмосферу легендарного «Артека». Они примут участие в тех же мероприятиях и программах, как если бы они поехали в сам «Артек». Для полноты картины не хватает только моря, но это не беда — рядом с «Белыми камнями» есть Волга и ухоженный песчаный пляж.

«Белые камни» будут работать по образовательным программам и технологиям системы «Артек», которая вырабатывалась в течение 97 лет, информируют в Минспорта. Предусмотрена также подготовка педагогов и вожатых: специалисты «Артека» будут координировать и консультировать их как в онлайн-формате, так и в ходе рабочих визитов в республику. Также «артековский стандарт» предусматривает стажировку педагогических кадров на базе легендарного лагеря в Крыму.

Напомним

Создание в республике «Губернаторского лагеря» стало возможным благодаря подписанному в марте этого года трехстороннему соглашению о сотрудничестве между правительством Чувашии, Международным детским центром «Артек» и ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. После апробации проекта

в «Белых камнях», в 2024 году планируется открыть такой же лагерь на базе «Росинки».