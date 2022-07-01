Предпринимателям Чувашии доступны возможности по расширению бизнеса с помощью лизинговых программ

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах при поддержке Сбера и Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики прошла специализированная конференция «День лизинга». Предприятия региона из первых уст смогли узнать о возможностях для приобретения оборудования, транспорта и другой техники с помощью лизинговых программ.

 

 

 

Открывая конференцию, заместитель управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Марина Михайлова отметила:

«В текущих условиях долгосрочная аренда с правом последующего выкупа приобрела особую актуальность для организаций. В лизинг можно взять разную технику: от легкового автомобиля до самолётов, морских судов и всех видов оборудования. Кроме того, предприниматели региона могут сэкономить на покупке техники или оборудования за счёт возврата НДС и снижения налога на прибыль. Менеджеры Сбербанка всегда готовы проконсультировать клиентов и подобрать наиболее подходящую программу»

Продолжил конференцию министр промышленности и энергетики Чувашской Республики – Александр Кондратьев презентовал меры государственной поддержки для лизингополучателей:

«Сегодня Минпромэнерго готово помочь предприятиям Чувашии получить субсидию на уплату аванса на приобретение промышленного оборудования. Максимальный размер поддержки — 10 млн рублей, но не более 50 процентов от размера уплаты первого взноса. Важный момент: оборудование должно быть современным и приобретено через российские лизинговые компании — субсидию можно получить только на оборудование 2021 или 2022 года выпуска. В этом году мы существенно увеличили объем поддержки лизингополучателей: на субсидирование предусмотрено более 98 млн рублей»

 

Условий для представления такой меры поддержки несколько:

  • Деятельность предприятия на территории Чувашской Республики
  • Обеспечение прироста объема отгруженных товаров собственного производства
  • Создание новых рабочих мест
  • Обеспечение прироста объема инвестиций в основной капитал.

Тему актуальности лизинга поддержала Екатерина Тюрина — директор Волго-Вятского регионального филиала АО Сбербанк Лизинг. Екатерина рассказала о том, как лизинг может быть эффективным инструментом финансирования бизнеса.

«Возможности программ Сбербанк Лизинг достаточно широки – мы готовы представлять до 100 млн рублей финансирования аннуитетными, дифференцированными или убывающими платежами на срок от 12 до 60 месяцев. Нам важно, чтобы в текущих рыночных условиях наши клиенты имели возможность удовлетворить потребность в транспорте и оборудовании с использованием удобного и выгодного инструмента лизинга»

Что можно приобрести по программам Сбербанк Лизинг?

  • Легковые автомобили
  • Грузовики: самосвалы, тягачи, рефрижераторы, прицепы и полуприцепы
  • Коммерческий транспорт: микроавтобусы, фургоны, пикапы
  • Спецтехнику: экскаваторы, бульдозеры, катки, комбайны, тракторы
  • Станки и оборудование

В завершение мероприятия Сбер презентовал свои отраслевые решения для малого бизнеса и провел сессию ответов на вопросы участников конференции. Получить консультацию по вопросам приобретения оборудования и техники в лизинг можно у клиентских менеджеров Сбербанка на территории Чувашской Республики или онлайн на официальном сайте.

Опубликовано: 20 июля 2022 г.


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