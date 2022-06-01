Пусть не гаснут огонь и память

Необычная церемония прошла вчера в Александровском саду в Москве. Чеканя шаг под музыку из фильма «Офицеры» (помните эту песню – «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…») военнослужащий комендантского Преображенского полка зажег факел от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата. От этого огня через несколько дней должен вспыхнуть другой Вечный огонь – на Мемориале «Строителям безмолвных рубежей».

«Церемония Огня» объединила тысячи людей: от сотрудников Управления Президента России и депутатов Госдумы до курсантов Кремлевского полка из Чувашии и специалистов «МОСГАЗа» — именно столичные газовики разработали и изготовили уникальное оборудование для транспортировки частицы Вечного огня. Готовятся к встрече патриотической эстафеты города трудовой доблести — Нижний Новгород и Дзержинск, там уже разработана специальная программа с участием ребят из патриотических клубов, ветеранов войны и трудового фронта. А представители других городов трудовой доблести, что соберутся на этой неделе на форум в Чебоксарах, станут почетными гостями на открытии Мемориала, посвященного подвигу тружеников тыла.

«Это очень волнительный момент, который вызывает чувство гордости в душе, — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев после церемонии в Москве. — Эта частица огня зажжет огонь в честь трудового подвига в тылу, который был также очень важен для достижения Победы. За три месяца в Чувашии было построено 380 км рубежей. Это 1600 огневых точек, примерно столько же землянок и блиндажей, противотанковые рвы. Этот подвиг является для нас удивительным воодушевляющим фактором, а сам Мемориал — квинтэссенцией проведенной нами работы».

Олег Николаев также рассказал, что рядом с мемориалом планируется построить интерактивный музей, который «будет передавать историю времен Великой Отечественной войны». Фрагменты этой истории прозвучали уже в Александровском саду. Внучки и правнучки строителей оборонительных рубежей рассказали журналистам телеканала «Звезда», ведущим прямую трансляцию с церемонии, о подвиге своих бабушек и прабабушек. О том, например, что их любимым бабулям — тогда еще совсем юным — приходилось работать на рубежах с утра до позднего вечера. Лопат на всех не хватало – одна из бабушек поведала внучке, что ее сестры выгребали промерзлую землю лаптями, еды тоже было в обрез. Когда она заканчивалась, девчатам приходилось ходить 10 километров до дома, чтобы взять картошку и испечь ее на костре

…Участники церемонии в Александровском саду возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания всех, кто отдал жизнь ради Победы. А затем колонна военных ретро-автомобилей тронулась в путь: сделала круг почета по Садовому кольцу и отправилась дальше, по маршруту Нижний Новгород — Дзержинск — Чебоксары. Ожидается, что в Чувашию автокараван с Вечным огнем прибудет уже сегодня, 30 июня.

Олег Николаев, Глава Чувашии «Мы стали свидетелями исторического момента. Частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве была передана для зажжения у первого в России Мемориала труженикам тыла – «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии 1 июля. Именно в этот день в 1941 году впервые прозвучал лозунг «Все для фронта, все для Победы!», который объединил население страны, в особенности тех регионов, где в годы войны строились оборонительные рубежи».

Фото: www.cap.ru