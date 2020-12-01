В могиле у кремлевской стены мог быть похоронен боец, убывший на фронт со станции Шумерля

Кто ты, Неизвестный солдат?

3 декабря в нашей стране отмечается День Неизвестного солдата. В этот день в 1966 году в Александровском саду был перезахоронен прах советского воина из братской могилы под Зеленоградом, на 41-м километре Ленинградского шоссе. Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены в Москве официально присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы и объекта культурного наследия России. Именно здесь сегодня располагается Пост № 1. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» — гласит надпись на каменных плитах. Мало кто знает, что под этими плитами мог быть похоронен боец, убывший на фронт со станции Шумерля, или даже наш земляк.

…Враг рвался к Москве неистово. Не только генералы вермахта, но и чины пониже всерьез задумывались, в какой шинели они пройдут в парадном расчете по главной площади русских. В захвате советской столицы мало кто из них сомневался. Расстояние до нее уменьшалось с каждым днем. Фашисты нащупывали и вклинивались в наиболее слабые места нашей обороны, в стыки дивизий, пытаясь обойти их через менее защищенные фланги.

Такое уязвимое место образовалось на стыке 7-й и 8-й гвардейских стрелковых дивизий. Ситуация усугублялась тем, что Ленинградское шоссе было удобно для прохождения танков и другой техники противника. Именно здесь в немалой степени решалась судьба советской столицы, судьба Москвы. Растягивать стоявшие на этом направлении 7-ю и 8-ю гвардейские стрелковые дивизии уже было нельзя — рвалась линия обороны на их участках. Нужно было усилить этот рубеж обороны войсками из резерва.

Единственной свободной дивизией, которую можно было перебросить на этот участок без ущерба предстоящему контрнаступлению советских войск, оказалась прибывшая из Шумерли 354-я стрелковая дивизия. Еще в сентябре ее командиром был назначен бывший начальник Куйбышевского пехотного училища полковник Дмитрий Алексеев. Он сумел за несколько недель из разбросанных по областям и республикам подразделений и вновь призванного пополнения собрать дивизию и провести максимально возможное за короткое время обучение. Многим бойцам это сохранило на поле боя жизнь, а дивизия вошла в число ни разу не отступивших под натиском противника.

Пополнение дивизии продолжалось и непосредственно перед ее отправкой на фронт из Шумерли. Еще предстоит определить, какое количество уроженцев Чувашии было призвано и направлено в 354-ю дивизию. Среди ее безвозвратных потерь много уроженцев не только примыкающих к Шумерле районов, но и удаленных, например, бывшего Октябрьского района, входящего сейчас в состав Мариинско-Посадского района.

ЦИФРА Более 50 тысяч пропавших без вести числятся только среди уроженцев Чувашии, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны

У деревни Крюково, воспетой в песне, и на станции Крюково держала оборону дивизия имени Героя Советского Союза Панфилова. Но ни боевые традиции, ни имя генерала не помогли панфиловцам держать оборону — они сдали Крюково врагу. Вражеское командование к этому населенному пункту притягивало и то, что именно здесь размещался штаб 16-й армии Рокоссовского. Лишь переброска танковых взводов из танковой бригады Катукова помогла ослабить напряжение.

Но еще ожесточеннее оказались бои на Ленинградском шоссе, более пригодном для продвижения танковых колонн противника, чем железнодорожная насыпь. Здесь у деревни Матушкино насмерть встали перед врагом воины 354-й стрелковой дивизии. С 1 по 8 декабря 1941 г. за небольшую (72 дома) подмосковную деревушку шла упорная борьба, деревня не раз переходила из рук в руки. О том, как зверствовали фашисты, можно судить по нескольким примерам. При подходе к деревне они танками раздавили тяжелораненых из медсанбата, местному мальчишке прострелили автоматом ноги за то, что не хотел немецкому солдату отдать свои валенки, окоп, где прятались от обстрела деревенские жители, забросали гранатами…

Лишь 8 декабря удалось отбить Матушкино у врага. От деревни осталось меньше половины. Здесь хоронили как погибших в бою за эту деревню, так и в последующих боях, а в послевоенные годы из большинства одиночных могил останки солдат перезахоронили в братскую могилу на 41-м километре Ленинградского шоссе.

Среди погибших в декабре 1941 г. в составе 354-й сд есть и уроженцы Чувашии. В их числе, как нам удалось выяснить, Илья Михайлович Наумов, 1911 г.р. из д. Мижеркасы (?) Красночетайского района, Чернов М.П. из Красноармейского района… В январе — марте 1942 г. счет погибших уроженцев Чувашии идет уже на многие десятки. Каждый из них мог быть перезахоронен 3 декабря 1966 г. в могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены.

Память о погибших воинах 354-й стрелковой дивизии сегодня свято чтут жители города Зеленограда, построенного на месте бывшей деревни Матушкино.

Не случайно на этом рубеже сегодня с десяток памятников и памятных знаков, посвященных подвигу бойцов 354-й сд. Самый известный из них — мемориальный комплекс «Штыки». На 16-метровом холме над братской могилой 760 воинов 354-й стрелковой дивизии, погибших в ожесточенных боях первой военной зимы, взвился на 40-метровую высоту трехгранный штык. У подножия кургана под бронзовым венком по канту огромной ниши над братской могилой надпись: «Никогда Родина-мать не забудет своих сыновей».

В составе дивизии воевал чувашский писатель Леонид Агаков, в своих заметках и очерках с передовой он рассказал о подвигах десятков и десятков бойцов и командиров 354-й стрелковой дивизии, в том числе и уроженцев Чувашии. В сохранившихся в Центральном архиве Министерства обороны РФ документах упоминается о более чем 70 награжденных воинов дивизии, уроженцев Чувашии. Конечно же, нужно ставить вопросы по глубокому исследованию участия наших земляков в Великой Отечественной войне в составе 354-й стрелковой дивизии, а также увековечению их памяти в республике, и прежде всего в Шумерле.

Город Москва. Могила Неизвестного солдата у кремлевской стены сегодня известна всему миру.