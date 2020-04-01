На пятерых — один топор, на десятерых — одни носилки

Два рубежа на триста километров

Осень 1941 года. Критический момент Великой Отечественной войны — прорвав в нескольких местах оборону советских войск, немцы стремительно двигались к Москве. 15 октября Государственным комитетом обороны принято решение об эвакуации столицы, началось минирование предприятий и важнейших объектов. А чуть раньше, 13 октября, Госкомитет обороны объявил о строительстве двух оборонительных рубежей — Сурского и Казанского.

По схеме, утвержденной ГКО, трасса рубежей проходила по территориям Марийской, Чувашской, Мордовской и Татарской автономных республик, Пензенской области.

28 октября 1941 года Особым заседанием Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП(б) было принято постановление «Об организации и проведении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Сурский оборонительный рубеж проходил от села Засурское Ядринского района, мимо деревни Пандиково Красночетайского района, села Сурский Майдан Алатырского района до границы Чувашской АССР. Казанский обвод проходил по территории Чувашии от Звениговского Затона через село Октябрьское, деревни Шоркистры и Арабоси Урмарского района до границы Татарской АССР у сел Янтиково и Можарки. Общая протяженность оборонительных рубежей составляла около 300 км.

На строительные работы мобилизовалось физически здоровое население в возрасте не моложе 17 лет. Председатели исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретари райкомов ВКП(б) обязаны были обеспечить явку мобилизованных граждан, одетых по-зимнему и имеющих смену белья, постельные принадлежности. У каждого должна была быть при себе лопата, на пять человек полагался один топор, на 10 человек — одни носилки, на 20 человек — один лом.

Мобилизованных должны были обеспечить за счет колхозов продуктами питания не менее чем на 10 дней, правления колхозов обязали организовать для своих колхозников котлопункты на весь период работы, а лошадей обеспечить фуражом. Были установлены нормы продовольственного обеспечения. Так, каждый мобилизованный получал в день 800 граммов хлеба, 600 граммов овощей и картофеля.

Было создано 6 военно-полевых строительств (ВПС), четыре — по Сурскому оборонительному рубежу и 2 — по Казанскому. Нормой для многих бригад стало выполнение установленных показателей на 150-200%. Среди коллективов ВПС развернулось социалистическое соревнование, позволявшее в отдельных случаях выполнять планы до 280%. Поощрением победителям служили переходящее Красное знамя и денежные премии.

Нельзя сказать, что все шло гладко и легко. Были случаи плохого обеспечения продуктами питания и фуражом. Рабочий день начинался и заканчивался затемно. Однако, несмотря на имевшиеся трудности с обеспечением рабочей силой и техникой, в течение ноября 1941 — января 1942 года была проделана земляная работа, в результате которой в трескучие морозы было вручную вынуто около 5 млн кубометров грунта, построено большое количество сооружений из дерева, камня и земли. Ежедневно в строительстве рубежей принимало участие 85–110 тысяч человек. Строительство Казанского обвода на территории Чувашской АССР было закончено в феврале 1942 года, Сурского рубежа — в середине июня 1942-го.

После завершения строительных работ на исполкомы Ядринского, Красночетайского, Шумерлинского, Порецкого, Кувакинского, Алатырского, Октябрьского, Козловского и Урмарского райсоветов по территориальности была возложена ответственность за сохранность содержания сооружений Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. А через два года согласно постановлению Особого заседания СНК Чувашской АССР от 17 марта 1944-го дальнейшая охрана и поддержание в порядке тыловых оборонительных сооружений были прекращены, начались их демонтаж и ликвидация.

КСТАТИ В администрации Чебоксар организована рабочая группа по формированию предложения о присвоении городу Чебоксары почетного звания «Город трудовой доблести». Структурные подразделения города, музеи, архивы подключились к сбору документов, подтверждающих подвиг жителей столицы Чувашии в годы войны. Сбор документов организован и на республиканском уровне. Ранее соответствующее поручение дал врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев. Напомним: 1 марта Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новое почетное звание «Город трудовой доблести» для тех населенных пунктов, жители которых своим трудом внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Федор Козлов

Фото niign.ru: Фотографий со строительства Сурского рубежа практически не сохранилось. Обстановку тех военных лет, тяжелейшие условия, в которых работали мобилизованные на стройку люди, постарались воссоздать реконструкторы Мордовии и Чувашии.