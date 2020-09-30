В Шумерлинском районе продолжается реализация проекта «Наш Сурский рубеж обороны»

В конце сентября инициативная группа вновь приступила к восстановлению исторического участка.

Работы были начаты в том месте, где в 1941 году по архивным данным находился один из четырех наблюдательных пунктов, рассказал руководитель проекта, врио главы администрации района Андрей Мостайкин. По его словам, при работах были обнаружены предметы предположительно того времени, когда строился рубеж: скобы, гвозди, совок для золы, петли и крючки от дверей, столовые приборы, инструменты, фрагменты истлевших деревянных бревен и многое другое. Также найдены бутовые камни разных размеров, судя по всему, таким стройматериалом укрепляли дзоты и наблюдательные пункты.

Восстанавливается и лесная дорога недалеко от местечка под названием «низкое поле», которую когда-то называли «ледянкой». По ней в 1941 году возили лес для строительства рубежа, напомнил руководитель проекта. В ближайшие дни запланировано проведение очистки зигзагообразных траншей от сухостоя и маленьких кустарников. Администрация Шумерлинского района приглашает волонтеров присоединиться к проекту.

фото cap.ru

Со всеми находками, обнаруженными в ходе работ по восстановлению Сурского рубежа, можно познакомиться в уголке памяти сельского клуба деревни Шумерли.