Уникальная мультимедийная выставка расскажет о войне и трудовом подвиге

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Выставка под названием «Жизнь» откроется на днях в многофункциональном зале Чувашского государственного театра оперы и балета. Это сочетание света, звука и фотографий времен войны, которые воспроизводятся широкоформатными проекторами на 40-метровый экран с синхронизированным музыкальным сопровождением и голосом диктора. Она показывает ключевые события Великой Отечественной войны через призму эмоций. Расскажет выставка также и о трудовом подвиге народа Чувашии в тылу.
Выставка проводится в рамках празднования 75-летия Победы и открывает цикл мероприятий Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, объявленного указом Главы Чувашии. Она будет работать с 29 октября по 6 ноября. (6+)

Опубликовано: 22 октября 2020 г.


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