2021 год объявлен Годом памяти подвига строителей Сурского оборонительного рубежа

9 мая в Доме Правительства врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев по видеосвязи пообщался с труженицей тыла, участницей строительства Сурского оборонительного рубежа Еленой Захаровой и главным редактором информационного агентства REGNUM, кандидатом исторических наук, действительным государственным советником РФ 1 класса Модестом Колеровым.

Олег Николаев поздравил свою землячку, труженицу тыла из Красночетайского района с Днем Победы и поблагодарил ее за подвиг, совершенный в годы войны.

«Вы являетесь олицетворением подвига чувашских женщин. Когда мужчины ушли на фронт, вы взяли на себя тяжелый груз всех бытовых проблем, но дополнительно перед вами была поставлена новая задача – обеспечить резервный рубеж защиты в случае чрезвычайной ситуации. Вы с этой задачей справились в отсутствие всяких технологий благодаря самоотверженному труду и всецелой самоотдаче. На вашем примере мы растим наших детей, воспитываем подрастающее поколение», – сказал ветерану руководитель региона.

Когда началась война, Елене Васильевне было 17 лет, она работала в родном колхозе. Осенью 1941 года вместе со стариками и женщинами ее отправили рыть окопы и траншеи вдоль реки Сура.

«Окопы копала недалеко от родной деревни. Из нашего села было всего трое мужчин, и то очень старые. Остальных всех призвали на войну. В основном работали женщины. Трудностей было немало. Как-то раз у меня лапти развалились, а было сыро и холодно. Нога моя так замерзла, что онемела. Пыталась ее массировать, но толку нет, все равно ступать больно. Еле отошла в сторонку. Сижу, плачу, не знаю, что делать дальше. Это увидели другие, успокоили и отправили домой. «Не горюй, все будет хорошо», – говорили они. Так друг друга и подбадривали», – рассказала Елена Захарова.

Широкой общественности почти неизвестно о тыловом подвиге чувашского народа – считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров. Он признался, что сам узнал о Сурском рубеже чуть более десяти лет назад во время одной из поездок в Чебоксары. После этого известный историк дал себе слово, что об этом подвиге должна знать вся страна. Так родился проект ИА REGNUM «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии».

«Это общенациональный подвиг, который совершили женщины и девушки Чувашии. Это страшный подвиг. Поскольку нужда в Сурском оборонительном рубеже могла возникнуть только в результате катастрофы – оставлении нашими войсками Москвы, падении Москвы перед врагом… В этот момент женщины и девушки, зная и понимая как минимум сердцем всю степень катастрофы, отдают все свои силы и может быть жизнь на этом строительстве. Вот так мы победили. Сурский рубеж, поскольку это рубеж на центральном направлении фашистского удара против нашей страны, – это символ и центр памяти. И в центре этого памятника стоит Чувашская Республика и чувашский народ. Это чудо, что мы сегодня вновь обретаем этот важный объект памяти», – сказал главный редактор информационного агентства.

Модест Колеров обратился к врио Главы Чувашии с просьбой помочь в рассекречивании данных документов о строителях Сурского рубежа. «Мы должны поименно знать и отметить на наших памятниках имена отдавших жизнь на строительстве этого рубежа», – заключил он.

Олег Николаев поблагодарил ИА REGNUM за проводимую информационную работу и заметил, что их публикации о Сурском рубеже побуждали его лично больше интересоваться историей своего народа и той территорией, где все это происходило. По его словам, тема строительства Сурского рубежа — очень важна для Чувашии. За вклад в увековечивание памяти о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей Олег Николаев наградил Модеста Колерова медалью «100-летие образования Чувашской автономной области».

Также в ходе видеоконференции руководитель региона подписал указ об объявлении 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

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