Награждены победители XX Всероссийского конкурса «Русь мастеровая»

Дипломы за искусную резьбу и красивый салют

Лучшая ткачиха приехала на конкурс в Чувашию из Кировской области, лучший резчик — из Удмуртии, а самый талантливый мастер по художественному войлоку — из далекой Якутии. В финале Дня республики наградили победителей XX Всероссийского конкурса «Русь мастеровая».

Как сообщили в Минкультуры Чувашии, работы конкурсантов из 20 регионов страны оценивало авторитетное жюри под председательством специалиста по изобразительному и декоративно-прикладному искусству Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Лидии Семеновой. Лучших определяли в восьми номинациях. Досталась награда и представительнице Чувашии — Елизавета Самарова стала победителем в номинации «Художественная обработка растительных материалов». Ну а Гран-при конкурса из рук Главы Чувашии получил мастер из Владимирской области Павел Ивашкин.

Олег Николаев торжественно наградил на сцене и победителей XIII Международного фестиваля фейерверков «АСАМАТ». Дипломы и памятные награды получили представители команд пиротехников «Номад Арт Казахстан» (г. Алматы) и «ПИРОСНАБ-ПОВОЛЖЬЕ» (г. Чебоксары).