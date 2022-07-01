Школьников из ДНР и ЛНР тепло встретили в ЧГПУ имени И.Я. Яковлева

…Позади 30-часовая дорога в поезде, впереди — увлекательное участие в культурной и учебной программе: в Чебоксары приехали дети Донбасса. Их приезд в столицу Чувашии состоялся в рамках федерального проекта «Университетские смены» Минпросвещения и Минобрнауки России.

Вслед за Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова к этому проекту подключился Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева, в стенах которого и стартовала программа только что прибывшей делегации. Всего в Чебоксары на этот раз приехали 43 школьника из ДНР и ЛНР. Как знать, может, спустя какое-то время они регулярно будут посещать это заведение уже в качестве студентов. Тем более тему их образования в нашей республике затронул, приветствуя гостей, Глава Чувашии Олег Николаев.

«Мы будем рады, если вы узнаете, запомните и расскажете своим сверстникам, родителям и всем другим о том, что здесь увидели и узнали. И, естественно, мы всегда будем рады увидеть вас еще раз здесь, на территории Чувашской Республики, если вы вдруг захотите получить образование на наших площадках — в вузах, профессиональных образовательных учреждениях. Несомненно, будем рады и вашим успехам, к которым — ввиду того, что повзаимодействуем с вами в течение нескольких дней — мы будем сопричастны», — сказал Николаев.

Анонсируя программу пребывания детей Донбасса в Чувашии, руководитель региона воспользовался возможностью адресовать теплые слова и тем, кто ее готовил.

«Я знаю, команда, которая вас встречает, серьезно готовилась. А самое главное, настроена все это делать с душой и любовью», — заверил Николаев.

«Для нас почетно и ответственно встречать вас в одной из национальных республик Российской Федерации. Впереди у вас очень интересная, содержательная, насыщенная программа, которая раскроет исторические, культурные и народные традиции Чувашской Республики. Хотя Чувашия и маленькая республика, здесь проживают представители 128 национальностей. И все мы живем дружно, все друг друга любим, уважаем, ценим. И все это мы попытаемся вам продемонстрировать. Вы увидите музеи, спортивные объекты, состязания. Если будет интересно, можно будет попробовать свои силы в этих соревнованиях», — подчеркнул он.

История через пазлы

Пока же юные гости, разделившись на три лагеря, успели попробовать свои силы в сборе пазлов. В итоге одному отряду удалось сложить изображение монумента Матери, второй смог собрать фото памятника чувашскому просветителю Ивану Яковлеву, третий — конечно же, Василию Чапаеву. Так дети Донбасса успели познакомиться с частью исторического наследия Чувашии.

А еще они познакомились с вожатыми, которые будут сопровождать ребят все это (десять дней) время. Те подготовили несколько номеров, иронично изобразив, к примеру, как будут проходить дискотеки в первые дни и как эмоционально преобразятся участники ближе к окончанию образовательной смены.

Скучно точно не будет. Да и первые сильные эмоции, которые вытеснили усталость от длительного пути, ребята уже поднакопили.

«У меня яркие бурные впечатления от этого концерта. Особенно понравился танец наших вожатых и танец «Побег», — сказала автору этих строк 12-летняя София Медведченко (город Снежное), выразив надежду встретить в Чебоксарах «как можно больше радостных лиц».

«Спасибо за теплый прием Чувашии и России, все очень понравилось. Надеюсь, нас будет ждать очень много интересного», — подхватила разговор 16-летняя Анна Морозова из Донецка.

«Очень круто! От имени всех ребят хочу поблагодарить руководство Российской Федерации, Республики Чувашии, города Чебоксары, университет имени Яковлева», — делится впечатлениями 16-летний Кирилл Козлов, также из Донецка. Путешествие в Чебоксары, как рассказал Кирилл, началось именно в этом городе, откуда ребят на автобусе перевезли в Ростов. «Там буквально час мы посидели на вокзале, нам выдали сухпаек хороший. Покушали, сели в поезд и примерно через 30 часов в хорошем ухоженном плацкарте мы приехали в Чебоксары. Здесь нас встретили с чувашскими песнями и танцами. Очень понравилось», — рассказал юноша.

Не меньше ребят радовалась происходящему педагог-сопроводитель Елена Мартыненко: «Мы в полном восторге, спасибо всем-всем! Шикарная организация всего этого. Люди готовились, понимаете? Это шквал всех эмоций!»