Чувашия принимает сильнейших паралимпийцев

На стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах вчера взял старт чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Как сообщают в Паралимпийском комитете России, заявки на участие в нем подали около 400 спортсменов из 54 регионов России. В их числе — и наша трехкратная чемпионка Паралимпийских игр в Лондоне и серебряный призер Паралимпийских игр в Токио Елена Иванова. За четыре дня соревнований атлеты разыграют медали в беге на дистанциях от 100 м до 5000 м, в прыжках в длину и высоту, в толкании ядра, в метании диска, копья и клаба — так называется специальный, похожий на бейсбольную биту деревянный снаряд для людей с инвалидностью. Как отмечают в Минспорта Чувашии, в дни чемпионата России в Чебоксарах пройдут также открытые всероссийские спортивные соревнования по легкой атлетике лиц с ПОДА «Мы вместе. Спорт». В них помимо российских атлетов примут участие семь спортсменов из Республики Беларусь и три — из Донецкой Народной Республики. С соревнований будут вестись прямые интернет-трансляции.