Диктант проверен, оценки выставлены

Отличники показали высший пилотаж

На днях в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова награждали отличников Тотального диктанта-2022 в Чувашии. Координаторами диктанта в республике, как и в прошлые годы, стали ЧГУ и газета «Советская Чувашия».

Напомним, Тотальный диктант состоялся 9 апреля. В Чувашии более четырехсот поклонников грамотной речи писали текст под диктовку на площадках Чебоксар и Новочебоксарска. В акции также участвовали иностранные граждане, для которых работала специальная площадка диктанта — TruD.

Из общего числа участников на оценку «пять» с текстом справились 19 человек, и еще 8 участников на «отлично» написали тест «TruD». Многие из отличников пишут диктант не в первый раз. И, как призналась председатель экспертной комиссии филологов ЧГУ Надежда Федорова, их уже можно безошибочно узнать по почерку.

Среди них и самый титулованный отличник — Татьяна Семенова. Она участвовала в Тотальном диктанте уже восьмой раз и шесть из них становилась отличницей. Может, это потому, что местом написания диктанта всегда выбирала Национальную библиотеку? А если серьезно, то в этом году текст диктанта, по ее мнению, не сложнее, чем прежние, опасения вызывали только пунктуационные трудности. «Я уверена, что 50 процентов успеха — заслуга тех, кто читает текст, остальные 50 — твои знания», — считает Татьяна.

Среди отличников-иностранцев представители Египта, Ливии, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. Многие писали Тотальный диктант впервые. Среди них и Алхтиб Рафиф, слушательница подготовительных курсов ЧГУ из Сирии. Тотальный диктант для нее — возможность еще лучше познакомиться с русским языком, который она изучала в университете в Дамаске. И даже некоторое время преподавала его в дамасской школе. Текст диктанта ее не испугал. Во время диктовки девушка с максимальной концентрацией старалась писать правильно, грамотно, не обращая внимания на художественную составляющую текста.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ В 2022 году в просветительской акции «Тотальный диктант» приняли участие более 780 тысяч человек. Масштабное событие охватило 123 страны. Очно диктант в этом году написали порядка 101 тыс. человек в РФ, 2880 — за рубежом. Онлайн диктант писали 569 тыс. участников, специальный радиоэфир, посвященный акции, прослушали порядка 100 тыс. человек. Еще 7,5 тыс. человек выполнили тест «TruD» — специальную версию Тотального диктанта для иностранцев, изучающих русский язык.

«Потом, когда еще оставалось время, внимательно перечитала текст. Он мне понравился», — призналась Алхтиб Рафиф. Кроме русского она немного знает английский язык. По ее мнению, учить русский язык сложно, но очень интересно.

Чтобы стать отличником Тотального диктанта, написать его надо без единой ошибки либо допустить только одну пунктуационную. А это, если честно, совсем непросто. В любом случае «пятерка» за Тотальный диктант — высший пилотаж, считает председатель филологического совета проекта Владимир Пахомов.

Текст, на первый взгляд, кажется достаточно простым, но в нем очень много «подводных камней», отметила председатель экспертной комиссии филологов ЧГУ Надежда Федорова. Кстати, на подготовительных курсах к диктанту рассматривалось много таких конструкций, которые потом встречались и в тексте. Так что никогда нельзя недооценивать пользу «тренировок».

Что касается ошибок, то в этом году сложности возникали при написании наречий. Часто ошибки встречались в словах «изредка», «дотемна», «под мышками». Также многие усомнились в нужности дефиса в предлоге «из-под». Помимо этого, в тексте было несколько непростых пунктуационных мест. И самым проблемным в этом плане стало первое же предложение.

Но помимо орфографических и пунктуационных ошибок в проверочных текстах встречались и «ослышки» — когда вместо одного слова слышится совсем другое. И это тоже считается ошибкой. Например, вместо «обмерший Воронеж» некоторые участники диктанта написали «отмерший Воронеж» или «обмерзший Воронеж»…

Всем победителям Тотального диктанта вручили сертификаты отличников и фирменные кружки. А Надежда Федорова от лица всей экспертной комиссии выразила уверенность, что и диктант следующего года будет таким же интересным. И главное, чтобы ряды отличников пополнялись новыми людьми.