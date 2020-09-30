В этом году Тотальный диктант проведут в трех форматах: офлайн, онлайн и дома

Две с половиной недели осталось до старта самой популярной в стране акции по проверке грамотности. Изначально Тотальный диктант был запланирован на апрель, но из-за коронавируса отложен до осени. Октябрьский Тотальный диктант пройдет в трех вариантах.
Традиционный вариант
Как и в прежние годы, вы пишете Тотальный диктант на одной из его региональных площадок. Нынче в Чувашии их пять — три в Чебоксарах, по одной в Шоршелах и Новочебоксарске.
Как сообщает региональный координатор акции Андрей Обжогин, из-за коронавируса на все площадки будет нужно предварительно зарегистрироваться (открывается регистрация за десять дней до начала диктанта, и с записью лучше не тянуть — чтобы на площадке остались свободные места).
На сам диктант надо приходить в средствах индивидуальной защиты и обязательно соблюдать социальную дистанцию. Необходимо также иметь в виду — если до 17 октября в том или ином регионе произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации, и будут введены ограничения, диктант на публичных площадках могут отменить.
Вариант онлайн
Вы пишете текст на сайте Тотального диктанта. Для этого 17 октября надо зайти на сайт totaldict.ru с компьютера или мобильного устройства, напечатать текст в специальном окне на странице трансляции и затем отправить его на проверку. Время вы выбираете сами — в ходе семнадцатичасового онлайн-марафона диктовка будет начинаться в 8, 11, 14 и в 23 часа по московскому времени. Каждый раз участникам онлайн-акции будет предлагаться одна из частей диктанта, и самые смелые и уверенные в своих силах смогут написать все четыре части.
Результаты можно будет узнать в личном кабинете через несколько дней. Там же все, кто подключился к онлайн-акции, смогут скачать сертификат участника Тотального диктанта.
Домашний вариант
Формат #пишемдома на Тотальном диктанте применяется впервые. Это, по сути, гибрид онлайн и офлайн-формата — вы будете смотреть трансляцию на сайте totaldict.ru и писать диктант дома, от руки, специальной фирменной ручкой Berlingo xGold на фирменном бланке Тотального диктанта (такие же бланки и ручки получат и те, кто придет писать диктант на одну из пяти открытых площадок). Готовые работы участники «домашнего диктанта» должны будут сдать в один из проверочных пунктов. Куда именно — «СЧ» сообщит позднее.
К СВЕДЕНИЮ
Список площадок Тотального диктанта–2020
- Музей космонавтики в селе Шоршелы (ул. Парковая, д. 14)
- Точка кипения ЧувГУ имени И.Н. Ульянова (г. Чебоксары, Московский проспект, д. 29, корпус Е)
- Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, Новый корпус)
- Национальная библиотека Чувашии (г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15)
- Гимназия №?6 г. Новочебоксарска (б-р Зеленый, д. 26)
НАПОМНИМ
В Чувашии Тотальный диктант пройдет в восьмой раз. Координаторами акции в республике являются Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова и газета «Советская Чувашия».
Автором Тотального диктанта–2020 стал писатель Андрей Геласимов. Как уже сообщала «СЧ», его текст посвящен основоположнику теоретической космонавтики Константину Циолковскому.
Фото Олега Мальцева из архива редакции
Как и раньше, одной из основных площадок Тотального диктанта станет Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова. Но так плотно друг к другу его участники сидеть уже не будут…