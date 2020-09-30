В этом году Тотальный диктант проведут в трех форматах: офлайн, онлайн и дома

Две с половиной недели осталось до старта самой популярной в стране акции по проверке грамотности. Изначально Тотальный диктант был запланирован на апрель, но из-за коронавируса отложен до осени. Октябрьский Тотальный диктант пройдет в трех вариантах.

Традиционный вариант

Как и в прежние годы, вы пишете Тотальный диктант на одной из его региональных площадок. Нынче в Чувашии их пять — три в Чебоксарах, по одной в Шоршелах и Новочебоксарске.

Как сообщает региональный координатор акции Андрей Обжогин, из-за коронавируса на все площадки будет нужно предварительно зарегистрироваться (открывается регистрация за десять дней до начала диктанта, и с записью лучше не тянуть — чтобы на площадке остались свободные места).

На сам диктант надо приходить в средствах индивидуальной защиты и обязательно соблюдать социальную дистанцию. Необходимо также иметь в виду — если до 17 октября в том или ином регионе произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации, и будут введены ограничения, диктант на публичных площадках могут отменить.

Вариант онлайн

Вы пишете текст на сайте Тотального диктанта. Для этого 17 октября надо зайти на сайт totaldict.ru с компьютера или мобильного устройства, напечатать текст в специальном окне на странице трансляции и затем отправить его на проверку. Время вы выбираете сами — в ходе семнадцатичасового онлайн-марафона диктовка будет начинаться в 8, 11, 14 и в 23 часа по московскому времени. Каждый раз участникам онлайн-акции будет предлагаться одна из частей диктанта, и самые смелые и уверенные в своих силах смогут написать все четыре части.

Результаты можно будет узнать в личном кабинете через несколько дней. Там же все, кто подключился к онлайн-акции, смогут скачать сертификат участника Тотального диктанта.

Домашний вариант

Формат #пишемдома на Тотальном диктанте применяется впервые. Это, по сути, гибрид онлайн и офлайн-формата — вы будете смотреть трансляцию на сайте totaldict.ru и писать диктант дома, от руки, специальной фирменной ручкой Berlingo xGold на фирменном бланке Тотального диктанта (такие же бланки и ручки получат и те, кто придет писать диктант на одну из пяти открытых площадок). Готовые работы участники «домашнего диктанта» должны будут сдать в один из проверочных пунктов. Куда именно — «СЧ» сообщит позднее.

К СВЕДЕНИЮ

Список площадок Тотального диктанта–2020

Музей космонавтики в селе Шоршелы (ул. Парковая, д. 14)

Точка кипения ЧувГУ имени И.Н. Ульянова (г. Чебоксары, Московский проспект, д. 29, корпус Е)

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, Новый корпус)

Национальная библиотека Чувашии (г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15)

Гимназия №?6 г. Новочебоксарска (б-р Зеленый, д. 26)

НАПОМНИМ

В Чувашии Тотальный диктант пройдет в восьмой раз. Координаторами акции в республике являются Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова и газета «Советская Чувашия».

Автором Тотального диктанта–2020 стал писатель Андрей Геласимов. Как уже сообщала «СЧ», его текст посвящен основоположнику теоретической космонавтики Константину Циолковскому.

Фото Олега Мальцева из архива редакции

Как и раньше, одной из основных площадок Тотального диктанта станет Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова. Но так плотно друг к другу его участники сидеть уже не будут…