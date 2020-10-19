Циолковский в «Точке кипения»: в Чувашии написали Тотальный диктант

В масках, перчатках, вооружившись бланками и фирменными ручками, — так начали писать «космический» Тотальный диктант на площадке в «Точке кипения» в корпусе «Е» Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова. В Чебоксарах акция тотальной грамотности проходит уже в восьмой раз, но впервые — осенью, да еще в условиях социальной дистанции.

По одному за парту — в таком порядке из соображений безопасности рассаживали в аудитории всех предварительно зарегистрировавшихся на сайте Тотального диктанта. Списать теперь вряд ли получится, пошушукаться с соседом на тему правильности написания того или иного слова — тоже…

«В этом году вызов бросила сама Вселенная, мы не можем избавиться от ощущения, что стали частью пост-апокалиптического сюжета романа», — сказала в видеообращении ко всем участникам акции руководитель Тотального диктанта Ольга Ребковец. Однако диктант состоялся — в космосе, в воздухе, под землей и под водой, во всех регионах России и на всех континентах земного шара. А ректор ЧГУ Андрей Александров после официального приветствия напомнил о важности мероприятия, добавив, что рекорд явки побить в этом году не удастся, да и цели такой не ставилось.

ЦИФРА В Чувашии диктант на пяти площадках в «очном» формате написали около 345 человек

«Диктатором» на площадке в «Точке кипения» стала вице-премьер правительства Чувашии, исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Алла Салаева. «Тотальный диктант — это удивительный и нужный проект, его цель усовершенствовать и напомнить нам о важности русского языка. Такие акции делают нас более гармоничными и грамотными, мобилизуют нас и развивают. Так и зарождается самая настоящая любовь к родному языку, — сказала она нам уже после завершения акции. — Очень интересная тема в этом году, после прочтения текста скорее всего у большинства участников появилось желание найти литературу про Константина Циолковского, чтобы «разделить» историю человека, который направил наших людей в космос». И добавила, что через год с удовольствием примет участие в акции, но уже не в качестве «диктатора», а в качестве рядового участника, чтобы самой написать текст.

…В аудитории практически нет возрастных ограничений. Диктант пишет не только молодежь, но и люди среднего и пенсионного возраста. «Самое обидное, когда молодежь допускает в тексте грубые ошибки. Это за сердце берет. Они сейчас мало читают, и даже люди с высшим образованием допускают элементарные ошибки. Очень некрасиво», — делится мнением пришедшая на площадку пенсионерка Галина Михайлова. Тотальный диктант для нее мероприятие очень важное и ответственное, которое нельзя да и не хочется пропускать.

Для школьника Дмитрия Герасимова это уже второй Тотальный диктант. «Принял участие в этом году, потому что хотел проверить свои знания. Текст мне показался сложным в пунктуационных моментах, но не в грамматических. «Диктатор» зачитывала текст очень внятно, не спеша, чтобы участники сделали как можно меньше ошибок», — сказал он.

«На площадке я пишу Тотальный диктант впервые, раньше писала только онлайн. Но столкнулась с ситуацией, когда компьютер завис. Я хотела скопировать текст по окончании диктанта, а он исчез с экрана. Очень испугалась, начала нажимать на все кнопки, наконец текст все же появился. Так и не поняла, что это было. Но после этого решила прийти на площадку, ведь если пишешь на бумаге, нет риска, что «что-то» случится с техникой, с электричеством, интернетом. Когда «диктатор» стоит перед тобой, чувствуешь себя комфортнее», — поделилась логопед Ольга Миронова.

Впрочем, были и те, кто выбрал формат диктанта «пишем дома». «Впервые спустя много лет я пишу диктант, — поделился историк Анатолий Сергеев. — Дома комфортно писать, потому что никто не мешает, не кашляет рядом, не просит замедлиться или продиктовать еще пару раз. Сложно было не начать конспектировать текст — давала о себе знать привычка еще с университетской скамьи. Пришлось также вспоминать, чем отличается прямая речь от косвенной. Я писал четвертую часть, сам текст интересный, с той многогранностью, в которой видны отголоски русских реалий».

А формат «онлайн» понравился геодезисту Александру Матвееву: «Впечатления остались самые положительные. Это хорошая акция для самопроверки и полезного времяпрепровождения. Насчет текста: концовка очень классная и неожиданная. Я был в музеях Циолковского в Калуге и Кирове, поэтому было интересно побольше узнать о нем. Сам текст не показался сложным, возник вопрос только в одном месте, и то с пунктуацией!»

СПРАВКА «СЧ» Онлайн-разбор текста состоится 22 октября в 20.00 по московскому времени. Очная консультация с экспертами — в Новом корпусе ЧГУ (г. Чебоксары, ул. Университетская, 38, ауд. 528) в 12.00 в субботу, 24 октября.

Фото chuvsu.ru

Главной особенностью Тотального диктанта в этом году стали масочный режим и строгое соблюдение дистанции.

«Мы не могли остаться в стороне…»

В просторном фойе Нового корпуса ЧГУ было многолюдно. На Тотальный диктант собралось более 100 человек. Среди них были и те, кто писал диктант впервые, и те, у кого уже есть опыт участия в акции.

…Валерий Клементьев четвертый год подряд пишет Тотальный диктант. В этот раз он пришел с ватагой школьников: взял с собой дочь и ее одноклассников. По профессии он электрик, а по совместительству председатель Совета отцов чебоксарской средней школы № 41. «В прошлый раз мы получили оценку «4», в этом году хотим улучшить свой результат. Нам важно быть грамотными, и чтобы эта грамотность проявлялась и в повседневной жизни. Это очень хорошее занятие, и мы сюда приходим с удовольствием. Это и практика, и общение, интерес и у детей, и у нас», — объясняет Валерий.

Коллективное участие в Тотальном диктанте — своеобразный тренд. Проверить свою грамотность в Новый корпус ЧГУ пришли несколько воспитателей детского сада № 89. «Очень хорошо, такое чувство удовлетворения, — говорит одна из них, Надежда Мазиева. — «Диктатор» читала красивым, спокойным голосом, очень понравилось писать. Ничего сложного не было. Простой, легкий текст, на мой взгляд. Сложности могли быть только в пунктуации: иногда возникали сомнения, ставить запятую или тире. А так, мне кажется, орфографических ошибок быть не должно. Мне показалось, в этом году текст был проще, чем в предыдущем».

Пишут диктант и студенты, в том числе и иностранные граждане, которые в ЧГУ обучаются практически на всех факультетах, в том числе и на медицинском, и на химическом, и на факультете русской и чувашской филологии и журналистики. Мари Альбет из Камеруна в Тотальном диктанте участвует второй раз. «В этом году было интересно, но несложно, — говорит Мари. — Текст был яркий, понятный. Когда я писала в первый раз, у меня был низкий уровень русского. Сейчас мне в этом плане немного легче. Участвую, потому что это как бы «конкурс русского языка». Всегда интересно узнать свой уровень грамотности, знания русского, сравнить свои результаты с результатами предыдущего года».

«Восемь лет назад, — вспоминает региональный координатор Тотального диктанта, старший преподаватель ЧГУ Андрей Обжогин, — нам позвонила корреспондент «Советской Чувашии» Рита Кириллова и спросила, проводится ли у нас в городе Тотальный диктант. И так как эта акция про русский язык, а мы преподаем русский, мы никак не могли остаться в стороне… Главная цель проведения Тотального диктанта — привлечение внимания к русскому языку, грамотности, соревнование с собой, улучшение своего результата. В тексте этого года было очень интересное пунктуационное правило. Я уверен, что многие это правило забыли. Тотальный диктант каждый год помогает вспомнить какие-то вещи, которые находятся глубоко в памяти. Можно узнать что-то новое, пообщаться с людьми».

Семен Алицев

КСТАТИ Региональными партнерами Тотального диктанта в Чувашии являются газета «Советская Чувашия» и ЧГУ имени И.Н. Ульянова. В этом году Тотальный диктант в Чувашии проходил на пяти площадках — в Музее космонавтики в Шоршелах, в ЧГУ (в корпусе «Е» и Новом корпусе), в Национальной библиотеке и в новочебоксарской гимназии № 6.

Фото Максима Васильева, Семена Алицева, пресс-службы ЧГУ имени И.Н. Ульянова