17 октября тысячи людей сядут писать Тотальный диктант

Марафон с диктовками и спектаклем

В этом году, напомним, сделать это можно не только на привычных площадках, но и на работе, дома и даже в дороге.

Накануне организаторы акции раскрыли подробности трансляций для тех, кто выберет для себя онлайн-диктант (писать его надо будет в специальном окошечке на сайте Тотального диктанта). Трансляции эти выльются в настоящий онлайн-марафон: идти он будет ни много ни мало 17 часов и кроме собственно диктовок предложит публике лекции о русском языке и литературе, прямые включения из городов проекта по всему миру, спектакль о Константине Циолковском, встречи со звездными гостями и многое другое.

Откроется марафон в 8 часов по московскому времени эфиром из Дальневосточного федерального университета. Диктовать текст из Владивостока будет директор Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай, сообщила пиар-директор всемирного просветительского проекта «Тотальный диктант» Ксения Эрдман. В 11 часов (здесь и далее время также указано московское. — Прим. ред.) эстафету трансляций подхватит Новосибирск. Из кинотеатра «Победа» текст диктанта прочтет литературный критик Галина Юзефович.

Вторая трансляция будет параллельно организована из Узбекистана, из города Нукус. Диктатором на площадке, организованной в самой настоящей юрте, станет заслуженный артист Республики Узбекистан Айгуль Надырова.

КСТАТИ В этом году в республике к Тотальному диктанту подключатся и несколько исправительных учреждений. По предварительным данным, писать тексты там будут около ста человек.

Следующая трансляция начнется в 14 часов в Главном штабе Эрмитажа в Санкт-Петербурге, ставшего в этом году столицей Тотального диктанта. Там текст продиктует сам автор Андрей Геласимов. А заключительную часть текста — для Северной и Южной Америки — в 23 часа прочитают из Москвы. Диктатором для этой зоны станет журналист, телеведущая и актриса Яна Чурикова.

#Пишем дома — еще один вариант для тех, кто не планирует «выходить в люди», чтобы написать диктант. Для этого тоже надо будет подключиться к онлайн-марафону Тотального диктанта: кнопка для перехода на страницу с марафоном появится на главной странице сайта 17 октября. Там же будет указано, какую часть диктанта и когда именно будут писать в вашем регионе.

ОЛЬГА РЕБКОВЕЦ,

директор фонда «Тотальный диктант»: — Этот год стал во всех смыслах особенным: мы перенесли проведение акции на осень, разработали несколько запасных планов на случай изменения карантинных мер и даже ввели новый формат участия в Тотальном диктанте — #пишемдома. Все это сделано для того, чтобы дать всем возможность в том или ином виде принять участие в акции.

Написать домашний диктант можно на бланке, скачанном на сайте totaldict.ru или на оформленном под этот бланк простом листе. Но, согласитесь, гораздо приятнее сделать это на уже готовом фирменном бланке и фирменной ручкой. В Чебоксарах получить и то, и другое, как уже сообщала «СЧ», можно в Национальной библиотеке — сегодня и завтра с 14 до 16 часов стильные ручки с бланками будут раздавать волонтеры, а в остальное время — на ресепшене. Кроме того, 16 октября с 8 до 17 часов бланки с ручками можно будет получить в Новом корпусе ЧГУ (ул. Университетская, 38, вход со стороны троллейбусного управления).

Напоминаем, оценок за домашний диктант не поставят. Но все желающие смогут узнать, что именно они написали не так. Для этого надо будет отдать свой листочек на проверку филологам (сделать это можно в Новом корпусе ЧГУ или в Национальной библиотеке), или же найти ошибки самим, сверив текст с опубликованным на сайте образцом. Итоги акции «СЧ» обязательно сообщит — ведь наша газета вместе с ЧГУ имени И.Н. Ульянова уже много лет является региональным координатором Тотального диктанта в Чувашии.

Участники акции, которые напишут Тотальный диктант на площадках или дома фирменными ручками, могут получить специальные призы. Подробности — на сайте Тотального диктанта.