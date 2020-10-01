Среди победителей Тотального диктанта — корректоры, учитель, школьник и полиглот из Туниса

Проедет ли по Чебоксарам «троллейбус грамотности»?

В этом году для участников акции грамотности в Чувашии символичной стала цифра «восемь»: именно столько нынче «отличников», а координаторы Тотального диктанта в республике — ЧГУ имени И.Н. Ульянова и газета «Советская Чувашия» — уже восемь лет проводят его рука об руку.

…Проверялись работы участников и победителей по нескольку раз, в процессе были задействованы не только преподаватели кафедры русского языка и литературы, но и студенты четвертого курса — для будущих выпускников это отличная подготовка к профессии. «Акция грамотности пошла на пользу как пишущим, так и проверяющим», — считает председатель экспертной комиссии филологов ЧГУ Надежда Федорова.

По мнению тех, кто писал нынче Тотальный диктант, текст был не сложным. Для некоторых участников это был первый такой диктант и первая «пятерка». В числе отличников оказалась и учитель начальных классов средней школы села Шоршелы Нина Львова. «Текст мне показался не тяжелым, хотя были вопросы с пунктуацией, где пришлось поразмышлять, — говорит она. — К этому мероприятию мы с коллегами отнеслись ответственно: смотрели материалы прошлых лет, вместе с учителями русского языка и литературы разбирали сложные моменты». На площадке Шоршелского музея космонавтики Нина Львова стала единственной отличницей, и это ее немало удивило. А сам Тотальный диктант настолько вдохновил учительницу, что появилось желание открыть такую же площадку при своей школе и приглашать на акцию ребят из других сел и деревень.

Для ученика 10 класса из чебоксарского лицея № 3 Егора Ермакова это тоже был первый Тотальный диктант и первая «пятерка». Орфография и пунктуация не вызывали у лицеиста никаких вопросов, а самым сложным моментом для него было написать текст разборчиво — как признался Егор, у него не очень хороший почерк.

А для трафик-менеджера «Радио родных дорог» Натальи Чекушкиной это уже третий по счету Тотальный диктант и первая долгожданная «пятерка». Сложных моментов в тексте Наталья не нашла, единственное, что подметила для себя — правило с прямой речью, которое, по ее мнению, изменилось с годами…

В отличие от предыдущих лет, нынче на награждении победителей в аудитории не было большого потока людей. Среди присутствующих отличники Тотального диктанта и иностранные студенты, писавшие тест TRuD. В их числе студент пятого курса медицинского факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова, полиглот из Туниса Бузайен Имед. Для него это второй Тотальный диктант, первый он писал в 2018 году. Тогда текст дался ему очень нелегко, но тунисец загорелся желанием писать такие диктанты каждый год. «Жаль, в прошлом году не получилось поработать на диктанте», — вздыхает он. Русский язык тунисцу помог выучить Санкт-Петербург — столица тотальной грамотности, где Бузайен Имед пожил некоторое время. В этом году он написал тест на оценку «А» — у него 94 балла из 100 возможных по шкале TRuD, и это «пятерка».

Всем победителям Тотального диктанта вручили сертификаты отличников, фирменные кружки и небольшие приятные подарки от центра профориентации.

Итоги подвел региональный координатор акции Андрей Обжогин. «Большой плюс, что на диктант в основном приходят люди, которым он интересен, по велению сердца. Радует, что в этом году было меньше двоек, — сообщил он. — В следующем году мы сделаем гораздо больше площадок, обязательно выйдем в новоюжный район, там желающих написать диктант будет много. У нас есть много хороших идей, которые по определенным причинам «просели». Так, до короновируса была задумка сделать «троллейбус грамотности». По задумке, он был бы украшен фирменным логотипом Тотального диктанта, внутри салона планировалось разместить таблички с правилами русского языка. А на самом троллейбусе красовалась бы надпись «Я еду на Тотальный диктант». Такого не было еще ни в одном городе. Мы обращались в троллейбусное управление, но как-то идея не пошла дальше».

Следующий Тотальный диктант уже не за горами — он должен состояться весной. Будем надеяться, что идея все же осуществится. А может, однажды Чебоксары даже станут столицей тотальной грамотности…

Фото Максима Васильева