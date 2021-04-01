10 апреля Чувашия присоединится к всероссийской акции «Тотальный диктант»

Считанные дни остаются до начала всемирной просветительской акции «Тотальный диктант». В субботу, 10 апреля, в Чувашии любители русского слова напишут его в 9-й раз, в России акция пройдет в 18-й раз.

В прошлом году, напомним, из-за ковид-ограничений диктант перенесли с весны на осень, а в этом году его проведут в привычное время. Вариантов написания диктанта несколько. Те, кто предпочитает писать «вживую», от руки, могут прийти, предварительно зарегистрировавшись на сайте totaldict.ru, на площадки Тотального диктанта. Как обычно, они расположены в новом корпусе ЧГУ имени И.Н. Ульянова, в Национальной библиотеке, в новочебоксарской гимназии № 6, а также в Шоршелах, в школе имени А.Г. Николаева. Площадки организуют в строгом соответствии с санитарными требованиями. По традиции каждый пришедший получит фирменную ручку с символикой Тотального диктанта.

Написать можно и не выходя из дома на сайте totaldict.ru: в течение всей субботы с 7 до 24 часов или формате #пишемдома — под трансляции с площадок Тотального диктанта из разных часовых поясов. Они будут начинаться в 8.00, 11.00, 14.00 и 23.00 по московскому времени.

В качестве звездных диктаторов Тотального диктанта в этом году на очных площадках в Чебоксарах выступят звезды русского языка — филологи Чувашского госуниверситета. Как отмечают организаторы акции, перед началом диктанта на всех площадках покажут короткометражный фильм «Обещания», в основу сюжета которого легли события, описанные в тексте диктанта. Его автором в этом году стал современный российский писатель Дмитрий Глуховский. Он прочитает первую часть текста Тотального диктанта в Якутске, ставшем в этом году столицей акции.

Фото Максима Васильева

Координаторами акции в республике уже много лет являются Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова и газета «Советская Чувашия».