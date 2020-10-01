Началась регистрация на площадки Тотального диктанта

Тотальный диктант, который из-за коронавируса не состоялся в апреле, по всей стране напишут 17 октября. И в этот раз празднику грамотности не помешает ничто — как уверяют организаторы, акция пройдет при любых условиях. На этот случай в штабе Тотального диктанта разработали три сценария развития событий. Как уже сообщала «СЧ», проверить свои знания русского языка можно будет в привычных для акции аудиториях, в онлайн-режиме на сайте проекта и в формате #пишемдома. Последний, антиковидный вариант, на Тотальном диктанте будет применяться впервые.

Эпидемиологическая обстановка не оставила в стороне и осенний Тотальный диктант. Тем, кто выберет традиционный вариант написания диктанта — вживую под диктовку филологов и известных «диктаторов» — необходимо будет позаботиться о масках, без них в аудиторию не пустят. Списать не получится — всех участников рассадят с соблюдением социальной дистанции в один-полтора метра. А чтобы попасть на площадку, всем участникам необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте totaldict.ru.

Регистрация, кстати, уже началась — она стартовала сегодня, 8 октября, в пять утра по московскому времени. Как отметил региональный координатор акции Андрей Обжогин, в Чувашии площадок будет несколько — три в Чебоксарах (в корпусе «Е» и Новом корпусе ЧГУ имени И.Н. Ульянова и в Национальной библиотеке), по одной в гимназии № 6 в Новочебоксарске и в Музее космонавтики в селе Шоршелы, а также в Канаше и Шумерле.

Если имена «звездных» диктаторов пока держатся в секрете, то университетские филологи, которые тоже читают текст диктанта, постоянным участникам акции хорошо знакомы. «Мы гарантируем, что это будут самые лучшие филологи», — заметил Андрей Обжогин.

Что касается еще одной традиции, еженедельных занятий «Русский по пятницам», которые проводятся в преддверии Тотального диктанта, в этот раз «живых» разборов языковых трудностей не будет. Зато экспресс-подготовка по русскому языку есть на сайте Тотального диктанта — там уже проходят онлайн-курсы по грамматике и пунктуации.

Онлайн-диктант можно будет написать, а точнее, напечатать в специальном окне на сайте totaldict.ru 17 октября. Трансляции будут доступны в 8 утра, 11.00, 14.00 и 23.00 — время можно выбрать любое. Результаты появятся в Личном кабинете через несколько дней. Там же можно скачать сертификат с оценкой и узнать количество ошибок. Организаторы отмечают, что все четыре раза транслироваться будут четыре разные части текста.

ДЕТАЛИ Как сообщила на недавней пресс-конференции директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, к участию в акции готовятся 63 страны. Текст этого года сочинил писатель Андрей Геласимов. Он посвящен Константину Циолковскому и называется Per aspera (часть латинского выражения «Через тернии к звездам»). Автор, он же главный диктатор, прочитает его на главной площадке акции, в здании Главного штаба Эрмитажа.

Новшество этого года — вариант #пишемдома — позволит ощутить атмосферу настоящего Тотального диктанта, даже находясь дома. Как сообщают организаторы, этот вариант для тех, для кого акция — не просто проверка знаний русского языка, а определенный ритуал — с фирменными бланками и ручками. Их раздачу в Чебоксарах начнут уже в эту пятницу. Пунктов выдачи будет, предварительно, два: в Национальной библиотеке (там ручки и бланк можно получить с 14.00 до 15.00) и Новом корпусе ЧГУ имени И.Н. Ульянова — с 17.00 до 18.00.

«Заряженные на грамотность» ручки с логотипом Тотального диктанта, кстати, дожидаются своих обладателей с весны — из-за отмены акции 4 апреля их так и не успели раздать. Помимо «пятерки» ручка может принести владельцу еще и приз — на каждой будет специальный код. Если его зарегистрировать на сайте партнера диктанта berlingo.ru/td2020, можно стать участником розыгрыша подарков.

«Домашние» диктанты, по словам Андрея Обжогина, нужно будет сдать в один из проверочных пунктов. Они расположатся в Новом корпусе госуниверситета и Национальной библиотеке. Проверить такие работы пишущие смогут и самостоятельно — на сайте акции. Скачать фирменные бланки можно в группе Тотального диктанта в Чебоксарах «ВКонтакте». «Уверен, что Тотальный диктант, который пройдет в Чувашии в восьмой раз, несмотря ни на что состоится и все получат удовольствие от этого праздника», — сказал Обжогин.

НАПОМНИМ Координаторами акции в республике являются Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова и газета «Советская Чувашия».

Фото Олега Мальцева из архива редакции

Впервые Тотальный диктант написали в Чувашии в 2013 году. Тогда участниками акции стали около 850 человек, четверо из которых получили пятерки.