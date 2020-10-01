В отличниках и школьники, и пенсионеры

Прочитаны сотни рукописных листов, исправлены ошибки, выставлены оценки — в Чувашии подвели итоги Тотального диктанта.

Из трех сотен участников акции, 17 октября писавших диктант вживую, 8 человек получили заслуженные пятерки. Плюс к этому 4 студента, приехавшие в Чебоксары на учебу из других стран, успешно справились с аналогом Тотального диктанта для иностранцев — тестом TruD.

Среди отличников Тотального диктанта-2020 есть и школьники (например, десятиклассник чебоксарского лицея № 3) и пенсионерка из Чебоксар. Один отличный результат показан на площадке в Шоршелском музее космонавтики (там, напомним, акция проходила впервые). Остальные пятерки получили люди, писавшие диктант в Чебоксарах. Есть среди них, кстати, и те, кто уже не в первый раз на отлично справляется с текстами Тотального диктанта.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ В 45 странах и 606 городах были организованы 1646 площадок, на которых можно было написать диктант в привычном офлайн-формате. В этом году такой формат выбрали 35707 человек.

22209 участников акции предпочли онлайн-диктант на сайте. 230949 человек выбрали формат #пишемдома и посмотрели онлайн-марафон Тотального диктанта. В Чувашии Тотальный диктант в этом году прошел в восьмой раз. Координаторами его, как и в прошлые годы, стали Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова и газета «Советская Чувашия».

Встретиться, познакомиться, вспомнить как писали диктант и получить награды и дипломы все отличники смогут уже на следующей неделе. Как сообщил координатор акции в Чувашии Андрей Обжогин, церемония награждения запланирована на среду, 28 октября. Конкретное время и место «СЧ» обязательно сообщит. Узнать эти подробности можно и в группе «Тотальный диктант» в Чебоксарах ВКонтакте.

Напомним, писали диктант в этом году не только на открытых площадках. Около трехсот жителей республики сделали это в родных стенах, выбрав новый формат #пишемдома. По словам Обжогина, примерно каждый третий из них принес работы на проверку экспертам, остальные, вероятно, решили сами провести работу над ошибками, с помощью сайта totaldict.ru. Как уже сообщала «СЧ», оценки за написанный дома диктант не ставят. Но для многих участников этот фактор, как видим, определяющим не стал.

Между тем, организаторы акции уже назвали дату нового Тотального диктанта — 10 апреля 2021 года. И будем надеяться, никакие обстоятельства следующей проверке грамотности не помешают.

Фото Максима Васильева

Как сообщают на сайте Тотального диктанта, в этом году в акции приняли участие 271449 человек. Посчитаны все, кто писал диктант офлайн, онлайн и в формате #пишем дома, работал над тестом TruD, а также те, кто смотрел онлайн-марафон Тотального диктанта.