Тотальный диктант в Чувашии написали более четырехсот человек

Сначала фильм, потом диктант

«А печатными буквами писать можно?», «А если мне не хватит листочка?», «Я написал в бланке вместо фамилии имя, что делать?», «Первый раз сразу записываем или слушаем?» — вопросы на площадке в новом корпусе ЧГУ имени И.Н. Ульянова посыпались еще до начала Тотального диктанта. В республике, как и во всей центральной России, участники акции грамотности писали третью часть рассказа Дмитрия Глуховского под названием «Очередь».

…Участники акции начали подтягиваться на площадки заранее, большинство занимало места за полчаса до начала. Проверить свои знания в правописании и грамматике в этом году пришло немало новичков. В пятой аудитории, как и в других четырех, быстро заполнились все свободные места и закончились бланки. Но недостающие бланки оперативно доставили еще до начала диктанта.

Акция грамотности в России проходит в восемнадцатый раз, в Чебоксарах — уже в девятый, и второй год подряд писать диктант приходится в масках. И хотя Тотальный, как всегда, можно было написать как очно, так и удаленно, очень многие стремились попасть именно на площадки. Ведь неудобства с масочным режимом можно и потерпеть, а атмосфера причастности к такой глобальной акции бесценна. Ведь это тот случай, когда диктант — не очередное школьное испытание, а долгожданный праздник русского языка.

«А мы будем проверять свое сочинение?» — вопрошает звонкий голос. «Не сочинение, а диктант!» — тут же поправляет диктатор, филолог Екатерина Кожемякова. Среди собравшихся в пятой аудитории много студентов, они дружно щелкают фирменными ручками «Тотального диктанта», которые каждый год разные. Молодежи не терпится приступить к написанию.

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Дарина Степанова, студентка первого курса медицинского факультета, в акции грамотности участвует впервые. По ее словам, именно благодаря высокому баллу на Едином государственном экзамене по русскому языку девушке удалось поступить на бюджетное место. И теперь ей очень интересно, сможет ли она получить высокую оценку на диктанте.

Пока одни морально готовились, другие продолжали словно из пулемета засыпать вопросами диктатора. Волновало новичков абсолютно все: от правильности заполнения бланка до возможности попросить во время прослушивания текста новый бланк и ручку. Кое-кто пробовал заглянуть в листочек к соседу — получится ли списать в случае чего?

Перед началом диктанта участникам по всему миру показали короткометражный фильм «Обещания», снятый по мотивам рассказа Дмитрия Глуховского. Впервые за историю у Тотального диктанта вместо привычных четырех оказались пять частей: по одной на каждую часовую зону и отдельный текст — для онлайн диктанта.

«Третья часть, которую мы все сейчас писали, без фильма была бы многим непонятна», — считает региональный координатор Тотального диктанта в Чувашии Андрей Обжогин. Текст, по его словам, получился философским, с размышлениями о смысле жизни: о семье, о смерти, о том, что важно успеть, пока ты жив… И хотя конец фильма довольно оптимистичный, многие из присутствующих во время прочтения не смогли сдержать слез. Уж слишком не по-весеннему пронзительным получился нынче текст Тотального диктанта.

Если вначале в аудитории чувствовалось волнение, то по ходу дела оно практически пропало. Текст и корреспонденту «СЧ» не показался сложным, впрочем, в одном из длинных предложений вопросы с запятой все-таки возникли. На удивление спокойными оказались ребята-иностранцы, написавшие тест TruD и собравшиеся пообщаться в холле. Для Хассана Муххамеда и его друга, прибывших учиться в Чебоксары из Египта, это был первый Тотальный диктант, и он показался первокурсникам не таким уж трудным… Впрочем, как признались сами ребята, пока они активно учат русский язык и однажды с радостью бы попытались написать его наравне с российскими студентами.

…Участники акции еще долго не спешили расходиться по домам. Обсуждали текст, проверяли в интернете сложные слова, фотографировались в фотозоне и делали прогнозы относительно своих оценок. Впрочем, долго ждать результата им не придется, онлайн разбор текста состоится уже 15 апреля в 19.00 по московскому времени на официальном сайте Тотального диктанта, а очный «разбор полетов» с экспертами назначен на субботу, 17 апреля, в 15.30 в Новом корпусе ЧГУ, в аудитории 2-04. По доброй традиции, каждый бланк филологи проверят вручную, а результаты объявят чуть позже.

Фото Максима Васильева

Хотя многие участники акции соблюдали дистанцию, от масок они тоже не спешили отказываться.