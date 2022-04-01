В Чувашию прибыл второй поезд с беженцами из ДНР и ЛНР

Уставшие от обстрелов люди получат в Чувашии помощь и поддержку

В Чебоксарах встретили поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР. Это уже второй эшелон, прибывший в Чувашию. На этот раз временное пристанище в нашей республике обрели 466 человек, из них 106 — дети. На перроне состав встречали волонтеры, сотрудники МЧС и медики. Каждому гостю республики помогали выгрузить вещи и добраться до автобусов, ожидающих на площади перед вокзалом.

Как рассказала министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова, среди приехавших них есть и маломобильные граждане. Республика готова к их размещению, пункты временного пребывания были заранее организованы на базе центра «Эткер», в санаториях «Лесная сказка» и «Березка». С прибывшими переселенцами будет организована работа медиков и психологов.

Процесс высадки переселенцев был заранее продуман и завершился в течение часа. Сотрудники подразделений МЧС разбились на мини–группы совместно с волонтерами и слаженно помогали сойти с поезда и выгрузить порою тяжелые личные вещи каждой семье. Инвалидам предоставили специальные коляски и бережно сопроводили к месту посадки в автобусы. К местам временного размещения вынужденных переселенцев направили в сопровождении сотрудников ГИБДД Чувашии.

«Объекты размещения переселенцев были подготовлены заблаговременно. Решения по обеспечению их жизненно важными составляющими приняты тоже заблаговременно. Особых вопросов пока на текущей стадии нет, – рассказал позже Глава республики Олег Николаев. – Уставшие от обстрелов люди получат в Чувашии необходимую помощь, социальную поддержку и содействие в оформлении документов. Будут обеспечены всем необходимым для нормальной жизнедеятельности. Детей согласно возрасту распределим по образовательным организациям, чтобы могли продолжать учебу. Их обеспечим всеми составляющими для нормального развития».

Как сообщил Олег Николаев, желающим устроиться на работу в Чувашии будет оказана помощь: «Многие предприятия уже изъявили желание принять на работу этих людей и обеспечить их местами жительства. В их числе предприятия Концерна «Тракторные заводы», «Юрма», «Химпром» и много других. Мы готовы и обучить, если кто-то изъявит желание получить профессию и продолжить работать. Кто хочет просто переждать здесь время и вернуться обратно, в том же режиме могут переждать». На сегодняшний день о готовности принять на работу вынужденных переселенцев сообщили 19 работодателей. Они готовы им предоставить 498 рабочих мест. Часть вакансий предполагает предоставление жилья.

Ранее, 5 апреля, в Чебоксары уже прибыли 446 беженцев, среди них 90 детей. Они поселились в санаториях «Алый парус», «Мечта», «Салампи» и социально-оздоровительном центре «Вега». Единовременная материальная помощь, которая полагается вынужденным переселенцам в размере 10 тысяч рублей, будет выплачена всем.