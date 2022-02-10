В Чувашию стали прибывать жители Донбасса

Долгожданная встреча состоялась сегодня в «Реабилитационном центре для детей» Минтруда Чувашии. Воссоединилась семья Бургело, приехавшая в Чебоксары из Донецкой народной республики.

Дело в том, что в конце января, когда еще никто и не предполагал, насколько обострится ситуация на Донбассе, на реабилитацию в Чувашию из ДНР приехали двое ребят – Любомила Бургело и Григорий Гелых. К слову, Реабилитационный центр для детей не первый год оказывает помощь детям с ограниченными возможностями здоровья из ДНР. На протяжении последних четырех лет каждый месяц на базе учреждения реабилитацию проходят два-три ребенка, рассказывает директор центра Елена Шафейкина. Всего же с 2019 года свое здоровье здесь поправили 39 ребятишек из Горловки. Оплачивает лечение детей и пребывание вместе с родителями благотворительный фонд «Время помогать».

Вот и Мила с Гришей с января проходили реабилитацию, ходили на лечебные процедуры, посещали бассейн, занимались творчеством вместе с другими подопечными центра. Как отмечают сами ребята, лечение, оказывается, тоже может быть приятным. Так, самыми любимыми занятиями в центре стали для них акватерапия и артерапия. А еще они очень подружились со сверстниками из Чувашии.

После окончания курса вернуться на родину ребята не смогли. На Донбассе началась эвакуация. К счастью, в центре дети были не одни. Любомилу сопровождал папа Роман, Григория – мама Елена.

По словам Елены Гелых, живут они в Горловке, в Чебоксары на реабилитацию предложили им поехать местные врачи. Теперь семью вместе с остальными беженцами разместят в санатории «Лесная сказка». «Мы и предположить не могли, что такое начнется, следим за всеми новостями, очень переживаем и поддерживаем связь с родными. Дочь с бабушкой у меня сейчас эвакуировались в Воронеж. Словом, тяжело, конечно… Но одновременно мы очень рады, что в такой трудный момент оказались с сыном именно здесь. Люди у вас очень добрые», – поблагодарила Елена и сотрудников центра, и руководителя Минтруда Чувашии Алену Елизарову, приехавшую поддержать и проводить семьи из ДНР в санаторий.

«Всем сердцем вместе с вами переживаем и искренне надеемся на скорейшее и благополучное разрешение ситуации. И конечно, чем можем, обязательно поможем, постараемся создать для вас максимально комфортные и безопасные условия. Сегодня мы готовы принять всех, кто приедет в республику, и оказать им всестороннюю поддержку», – заверила Алена Геннадьевна.

«Огромное спасибо сотрудникам центра, директору Елене Васильевне, здесь работают настоящие профессионалы своего дела. Таких отзывчивых людей, как в вашей республике, пожалуй, я и не встречал», – признался папа Любомилы Роман. Глава семейства очень переживал за супругу Ирину и младшего сынишку, которые наконец-то добрались до Чебоксар.

«Семьи Бургело и Гелых станут первыми постояльцами санатория «Лесная сказка», – сообщила Алена Елизарова. – А всего он готов принять до 600 беженцев из ДНР и ЛНР. В пункте временного пребывания семьи будут находиться столько сколько нужно, пока будет сохраняться напряженная обстановка на их родине».

По словам министра труда, на призыв о помощи беженцам уже откликнулись многие жители Чувашии. Один местный предприниматель, например, оплатил курс уколов для одного из «особенных» ребят из ДНР. Однако лечение дорогостоящим препаратом нужно постоянно, поэтому семья будет рада любой помощи. Помимо чебоксарского центра сбора гуманитарной помощи, развернуты пункты сбора предметов первой необходимости в центрах социального обслуживания во всех городах и районах Чувашии. Мобилизовались сейчас волонтеры, помогают партии, общественные организации. В санатории эвакуированных ждут медики, готовые оказать и медицинскую, и психологическую помощь. В Министерстве образования республики сейчас рассматривается вопрос, как будут учиться дети, дистанционно или же будет организован подвоз детей в образовательные учреждения на школьном автобусе.

Между тем, Глава Чувашии поручил администрации Чебоксар организовать круглосуточный прием благотворительной помощи для беженцев из Донбасса, предусмотреть сортировку и обеспечить волонтеров нужными складскими помещениями, а также создать платформу для сбора информации от жителей республики, которые хотят помочь беженцам из ДНР и ЛНР.

Чтобы быстрее решались вопросы, связанные с пребыванием в республике беженцев, в Чувашии запущена горячая линия. Получить консультацию можно по единому телефонному номеру 122 путем нажатия кнопки 8. Также создана группа в ВКонтакте для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик и россиян, готовых помочь в Чувашской Республике: https://vk.com/public210849097.