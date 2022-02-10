В Чебоксарах открылся центр по сбору гуманитарной помощи для беженцев

В регионах России на этой неделе активно собирают гуманитарную помощь эвакуированным с Донбасса. Откликнулись на чужую беду и жители Чувашии. В среду по инициативе главы администрации Чебоксар Дениса Спирина в столице республики открылся центр по сбору гуманитарной помощи для беженцев, которые со дня на день должны прибыть в Чувашию. Он разместился во Дворце детского и юношеского творчества по Президентскому бульвару, 14.

Чай, сахар, крупы, питьевая вода, одноразовая посуда, средства личной гигиены — сюда можно принести все самое необходимое, что понадобится на первое время вынужденным переселенцам. Вещи (только обязательно новые, в упаковке) и продукты длительного хранения с нормальным сроком годности принимают ежедневно с 10 до 16 часов, кроме воскресенья.

С первых же часов работы пункта, хоть это и был праздничный выходной день, здесь было многолюдно. Уже к открытию подошли представители ТОСов «Звездный», «Шумиловский», «Кадыковский», «Альгешево», «Южный» и «Надежда» с коробками с продуктами, водой и теплыми вещами. Десятки чебоксарцев несли пакеты с консервами, крупами, растительным маслом, стиральным порошком, мылом, игрушками и канцтоварами для детей… Вещей оказалось так много, что почти все полки в центре сбора помощи оказались заполненными в первый же день.

Но помощь еще нужна — сбор вещей и продуктов продолжается. Так же, как и набор волонтеров. В Волонтерском центре Чебоксар, члены которого собирают и сортируют гуманитарную помощь, объявили о старте проекта #времяпомогать для помощи и поддержки людей, которым пришлось покинуть свой дом. Сейчас набирают добровольцев в пункты временного размещения беженцев в качестве координаторов и аниматоров для детей.

К сбору вещей активно подключились в техникумах, вузах и школах. Так, волонтерский отряд чебоксарской школы № 59 объявил «Акцию добра» в поддержку детей, эвакуированных из ЛНР и ДНР. Ребята, родители и педагоги собирают краски, пластилин и другие школьные принадлежности, а также книги, дезинфицирующие средства и товары первой необходимости для беженцев.

В конце недели, как сообщили в администрации Чебоксар, собранные вещи отвезут в пункты пребывания эвакуированных граждан из ДНР и ЛНР.

Сбор гуманитарной помощи объявил также Чувашский региональный штаб Всероссийской акции «Мы Вместе». Продукты и вещи принимают в Ресурсном центре по поддержке добровольчества по улице Максима Горького, 5 в Чебоксарах. В общей сложности для оказания необходимой помощи беженцам с Донбасса будет задействовано около 900 волонтеров.

Что можно приносить в центр сбора гуманитарной помощи для беженцев: — продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы);

— воду бутилированную (объемом от 0,5 до 25 литров);

— сухое детское питание (смеси);

— одноразовую посуду;

— средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники);

— полотенца и постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни);

— детские канцелярские принадлежности, книги и игрушки;

— теплые вещи.

Второй дом

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, в Чувашию ожидается прибытие порядка 300 беженцев. Разместить первых переселенцев планируется в подразделении «Алый парус» санатория «Лесная сказка» в Моргаушском районе. Еще один санаторий «Надежда» вблизи Новочебоксарска — пока в резерве. Накануне приезда готовность учреждений к приему людей оценила комиссия. В пункте временного пребывания эвакуированных жителей на базе санаториев «Алый парус» и «Лесная сказка» побывали главный федеральный инспектор по Чувашии Григорий Сергеев, премьер-министр правительства — министр здравоохранения Владимир Степанов и министр труда и социальной защиты Алена Елизарова.

Члены делегация проверили корпуса, в которых будут жить переселенцы, а также пищеблок. По информации Минздрава Чувашии, в санатории «Алый парус» развернуто 300 коек, еще столько же имеется в «Лесной сказке». Для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик организуют 4-разовое питание, там же, в санатории, будут работать сотрудники миграционной службы и банковских учреждений. Они помогут прибывшим заполнить все необходимые документы в связи с переездом. Получат переселенцы и всю необходимую медицинскую помощь. В санатории будут дежурить медики — чтобы следить за здоровьем переселенцев, организовать первичные медосмотры, исследования на COVID-19, вакцинацию и другие мероприятия.

Вопросы с трудоустройством и обучением жителей ЛНР и ДНР тоже под контролем. Как заявил во вторник в эфире телеканала «Россия 24» Глава Чувашии Олег Николаев, проблем с этим у взрослых и детей не возникнет.