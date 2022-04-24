Беженцы из Донбасса пополняют ряды агрегатчиков

И получают хорошую поддержку

Пятеро уже работают на заводе, еще восемь человек оформляются. В самое ближайшее время появятся десятки новых вакансий, на которые могут рассчитывать прибывшие.

Сергей Филатов с женой и тещей приехали из Волновахи. Там он имел торговый бизнес, но с обострением обстановки надо было куда-то уезжать. Решили в Чебоксары, где живет их дочь, вышедшая сюда замуж. Приехали Филатовы своим ходом, стеснять семью дочери, ожидающую пополнение, не стали — сняли квартиру.

Сразу надо было искать работу. Наладить прежний бизнес Сергею на новом месте вряд ли удалось бы, стал искать другие вакансии. На Чебоксарский агрегатный завод требовались фрезеровщики. Такой специальностью Сергей не владел, но рабочий опыт имелся — трудился когда-то монтажником. Сначала взяли учеником, а сейчас уже и самостоятельно работает.

А вот Сергею Афанасьеву из Мариуполя сразу доверили должность мастера участка. По профессии он инженер-механик, работал на заводе «Азовмаш». Семью по прибытии в Чебоксары в составе группы разместили в санатории «Лесная сказка». Там же на ярмарке вакансий выбрал работу на агрегатном. И супруга устраивается на завод сверловщицей. Тоже снимают квартиру. Геннадий Позняк также трудится мастером участка. А Ольга Долищен со Светланой Артемовой — сверловщицы.

Стоимость аренды жилья прибывшим завод вкупе с другими предприятиями концерна «Тракторные заво ды» компенсирует в размере 12 тыс. рублей на одного человека. А если будут трудиться нескольких членов семьи — в размере 18 тыс. рублей, рассказывает директор по управлению персоналом предприятия Светлана Коледова. Кроме этого, предусмотрены единоразовая выплата при трудоустройстве в размере 11,5 тыс. рублей (без налогового вычета), медицинский осмотр за счет предприятия. На время обучения ученикам начисляется заработная плата по утвержденным сдельным расценкам, премия за выполнение установленных показателей премирования на сдельный заработок и доплата с учетом нижеуказанных критериев.

Как отмечают на заводе, возросший спрос на продукцию агрегатного в условиях импортозамещения стимулирует существенный рост объемов производства, что, соответственно, требует новых рабочих рук. Спрос есть как на рабочих-станочников, так и на инженерный персонал. Всего для прибывших из ЛНР и ДНР предлагается более 56 вакансий.

Начинать жизнь, по сути, заново на новом месте — дело нелегкое. Как сложится жизнь беженцев — пока сказать трудно. Хотелось бы, конечно, вернуться домой, где прожиты годы, говорит Сергей Филатов. Да только куда теперь поедешь…

КСТАТИ

По данным Минтруда Чувашии, на сегодня в республике трудоустроены 16 беженцев. Еще более 30 проходят предварительный медосмотр.