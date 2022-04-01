В Чувашию прибыл первый гуманитарный поезд с беженцами с Донбасса и Украины

Сегодня утром на железнодорожном вокзале Чебоксар встретили 446 вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик и Украины, которых доставил поезд из Таганрога. Почти половина пассажиров – женщины, еще около сотни – дети, в том числе семь грудничков.

… К 9.30 утра, времени прибытия состава, на вокзале все было готово к встрече . На станции дежурили сотрудники правоохранительных органов, МЧС России по Чувашии, медики, психологи, работники социальной службы и десятки волонтеров – встречающая сторона постаралась сделать все возможное, чтобы оказать беженцам теплый прием и окружить их заботой. Порадовать жителей Донбасса, казалась, хотела и сама погода. Накануне республику накрыло мощным снегопадом, а во вторник с самого утра светило яркое весеннее солнце и на перроне в ожидании поезда как-то самой собой проскальзывала фраза: «Добро пожаловать в солнечную Чувашию!».

Гуманитарный состав прибыл без каких-либо указателей на поезде. Первыми к выходам из вагонов устремились сотрудники экстренных служб и волонтеры – чтобы вынести сумки и вещи, сопроводить людей до автобусов, помочь выйти детям, пожилым и тем, кому трудно передвигаться самостоятельно. Среди пассажиров оказалось 19 людей с ограниченными возможностями. Специально для них наготове держали инвалидные кресла и мягкие носилки.

С тревогой и неопределенностью смотрели в окна на незнакомый город усталые люди, дожидаясь своего выхода из вагона. Вещей у пассажиров было совсем немного: рюкзак за плечами, пакет с едой, коробка с памперсами, перевязанное веревкой одеяло, виднеющиеся из сумки ботинки, детская коляска… После выматывающей дороги люди были немногословны. Лишь дети непосредственно улыбались, с интересом осматривая все вокруг, да радовались домашние питомцы, которые сразу же отправлялись по своим делам на снежок. Многие вели за поводок собаку и несли в руках переноски с кошкой, а то и не с одной. Хоть собирались люди впопыхах, взяв с собой только самое необходимое, хвостатых не бросили. «Это Мопи», — знакомила на перроне девочка лет шести со своей собачкой. Вместе с мамой и папой она приехала из Рубежного, города в Луганской народной республике.

Из вагона вышла молодая женщина с малышом на руках, а следом за ней – еще три ребенка мал мала меньше с детскими рюкзачками за спиной и в легких, совсем не по погоде, курточках. Все, как оказалось, из одной семьи. Следом помогли спуститься пожилой женщине с палочкой. «Спасибо большое», — громко поблагодарила она людей на вокзале. А когда на перрон ступила мама с завернутым в одеяльце совсем еще крошечным младенцем, у многих на глазах навернулись слезы.

— Где моя мама? – растерянно кричала женщина средних лет, потеряв на минуту в толпе своего близкого человека. Беженцы покидали свои дома целыми семьями – многие прибыли в Чувашию с бабушками, дедушками, детьми, мужьями. Несмотря на усталость и суету на вокзале, они не отказывались рассказать немного о себе.

«Мы из Мариуполя: я, дочь, сын, мама, кот», — перечисляет Татьяна, молодая женщина лет сорока. Из мятежного города, оказавшегося в самом центре жестоких расправ, они выбрались еще 21 марта. И с тех пор – в пути. До эвакуации три недели жили по подвалам, потом чудом выехали в ДНР, а после – в Россию.

«Республика у нас хорошая, город красивый, а люди какие! Не переживайте!» — успокаивала ее пожилая женщина, обнимая, как родную, маленькую дочку Татьяны. Это – Галина Ивановна Лещинская из Новочебоксарска. Она случайно оказалась в этот день на железнодорожном вокзале. Пришла покупать билеты на поезд, а когда узнала, что приехал состав с беженцами, расплакалась и не смогла уйти. «Я в слезах каждый день телевизор смотрю. Как же так?» — волновалась она. А когда рассталась с новыми знакомыми, проводив их на автобус, спохватилась: телефон-то спросить у них забыла. «Я так хочу помочь этим людям. Как хорошо, что их у нас приняли. Эх, знала бы, что встречу, я бы что-нибудь взяла с собой. Посмотрите, у них ведь ни вещей, ничего», — переживала 75-летняя новочебоксарка.

На больших автобусах беженцев доставили в четыре пункта временного размещения. Их оборудовали в санаториях «Алый парус», «Мечта», «Вега» и на базе отдыха «Салампи».

«Людям, которым пришлось покинуть свои дома, сейчас не просто. Вынужденные переселенцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Им будет оказана всесторонняя помощь, и мы готовы сделать все возможное, чтобы на территории нашей республики они могли чувствовать себя максимально комфортно, — рассказала журналистам министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова, которая тоже встречала беженцев на вокзале. — В пунктах временного размещения мы не только подготовили условия для проживания. Людям будет оказываться помощь медиков, психологов и волонтеров. Прибывшие дети смогут обучаться в местных школах. Готовились, волнуемся. Надеюсь, что все прибывающие в нашу республику почувствуют себя здесь, как дома и у них получится забыть о тревожных днях, которые им пришлось пережить». По словам министра, в пунктах временного размещения переселенцам помогут и с оформлением документы для получения материальной помощи в размере 10 тысяч рублей.

Вместе с ранее прибывшими беженцами сейчас в Чувашии находятся 561 вынужденный переселенец из неспокойных регионов.

КСТАТИ

И работа будет!

После адаптации трудоспособных переселенцев с Донбасса готовы принять на работу 18 предприятий Чувашии. Среди работодателей — предприятия концерна «Тракторные заводы», «Химпром», «Яхтинг», «Дорэкс», «Водоканал». Там заявили о готовности принять на работу граждан Донецкой и Луганской народных республик, а также других территорий Украины на более чем 450 свободных рабочих мест. А по некоторым вакансиям – и с предоставлением жилья в общежитии.