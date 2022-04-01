В Чувашии с беженцами из Донбасса встретился актер и музыкант Дмитрий Певцов

В социально-оздоровительном центре «Вега» в Чебоксарском районе, где сейчас размещаются 102 вынужденных переселенца, прибывших на этой неделе из Донбасса, сегодня побывал известный российский актер театра и кино, певец и музыкант, народный артист России, депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов. Чувашия стала одним из регионов Поволжья, где артист и общественный деятель выступает с благотворительными концертами. Их организует фонд «Время помогать», а часть средств, вырученных на выступлениях, направляется в помощь детям Донбасса.

На по-домашнему простой и доверительной встрече Дмитрий Певцов сумел подобрать те слова, которые сейчас так нужны людям, вырвавшимся с войны. «Сейчас трудное время, но оно закончится. И победа будет за нами», — подбодрил артист. Он уже не первый раз встречается с беженцами с Донбасса, много раз бывал и в военных госпиталях, где лечатся наши военнослужащие. «Я много чего повидал, но когда был в госпитале имени Бурденко, увидел войну очень близко. Там был один парень, молодой, красивый, без ноги – но он улыбался, рвался обратно на фронт. Дух какой-то удивительный у ребят. И это, наверное, главная наша сила. И как наша страна всегда не начинала войны, а заканчивала, так будет и сейчас», — обнадежил артист.

«После всего пережитого это что-то невероятное вас видеть. Вы подняли нам настроение», — откликнулись люди в зале. Кто-то обратился к Дмитрию Певцову с просьбой сфотографироваться вместе, а кто-то, воспользовавшись случаем, что перед ними депутат Госдумы России, поинтересовался, как будет решаться вопрос с гражданством. «Мы работать хотим, нам нужны документы», — беспокоились люди. Как сообщил Певцов, сейчас в парламенте страны идет работа по ускоренному получению гражданства для жителей ЛНР и ДНР. А работа, по его словам, найдется для всех.

В тот же день, кстати, в центре временного размещения «Вега» беженцев посетили представители некоторых чувашских предприятий и центра занятости. В банке вакансий, дополнила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова, почти 500 свободных мест.

«Если ВСУ (Вооруженные силы Украины – Ав.) у нас продукты отнимали, то когда мы пересекли границу, нас и накормили, и напоили, и шоколад выдали», — рассказала девочка-подросток Дмитрию Певцову. «Потому что это по-человечески», — заметил артист.

Актер и музыкант исполнил для собравшихся несколько песен на гитаре. А вечером его ждали с благотворительным концертом в Алатыре.

О том, как разместились беженцы в пункте временного размещения, их историях спасения и первых впечатлениях о Чувашии, читайте в ближайшем номере «СЧ».