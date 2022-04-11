Планерка Главы: беженцам — внимание и заботу, школам — модернизацию

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
В этом и следующем году в республике будет отремонтирована 31 школа в 15 муниципалитетах. Фото Елены Тры

Создание надлежащих условий для беженцев из Донбасса и Луганской народной республики и капитальный ремонт школ были в центре повестки вчерашней правительственной планерки под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.
В начале совещания Олег Алексеевич поздравил с открытием XX спартакиады работников органов власти, возобновившейся после пандемийного перерыва. «Это позитивный сигнал и возможность работать не только для решения важных государственных задач, но и оттачивать спортивное мастерство, культивировать здоровый образ жизни. Поздравляю всех победителей», — отметил Глава.

ПОРУЧЕНИЕ.
Следует широко освещать оказываемую беженцам на территории республики помощь, а также отправку благотворительных грузов из Чувашии для жителей Донбасса и ЛНР.

Прибывшие в республику 1075 беженцев нуждаются, прежде всего, в бытовом устройстве. Но и другие вопросы уже назревают — трудоустройство, социальные выплаты, продолжение учебы детей беженцев. По докладу вице-премьера — министра здравоохранения Владимира Степанова, в шести временных пунктах размещены 845 человек с полноценным питанием, еще 132 — у родственников. За всеми пунктами закреплены медицинские организации по месту расположения людей, в том числе в пригородных санаториях. Медпомощь оказывается в полном объеме, 43 человека пришлось госпитализировать.
Для прибывших подготовлены также памятки по вопросам, связанным с социальным обеспечением, трудоустройством, миграционным учетом, сообщила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Все беженцы получают помощь независимо от гражданства. В пунктах размещения работают консультанты министерства, проводятся ярмарки вакансий. На сегодня 43 работодателя республики заявили о готовности предоставить рабочие места. Всего предлагается около 840 вакансий, в числе которых водители, бухгалтеры, диспетчеры и другие. На некоторых из них обещают предоставить жилье. Несколько человек уже работают на новых местах, после собеседований ведется работа по устройству других.

ЦИФРА

43 работодателя республики готовы предоставить рабочие места для беженцев.

С банком обсуждены вопросы обмена гривен на рубли. Принимаются и заявления на оказание материальной помощи в размере 10 тыс. рублей. По данным министра образования и молодежной политики Дмитрия Захарова, более 25 несовершеннолетних прибывших детей уже продолжают прерванную на родине учебу в школах Чувашии, в том числе в Шумерле, Чебоксарском, Моргаушском районах. Двое студентов зачислены в Чебоксарский и Канашский педагогические колледжи. Шестеро ребятишек устроены в детсады. Остальные также будут устроены по мере организационной работы.
Продолжается оказание благотворительной помощи как со стороны граждан, так и республики. Олег Николаев поручил всемерно информировать общество об оказываемой людям из Донбасса и ЛНР материальной поддержке.

ПОРУЧЕНИЕ.
До конца года завершить работы по составлению дефектовых ведомостей о состоянии школ, требующих капитального ремонта, и прохождению необходимых экспертиз, чтобы своевременно попасть в федеральную программу финансирования.

Чувашия в 2021 году одной из первых в стране приступила к реализации программы комплексной модернизации образовательных учреждений.
Она предполагает не только ремонт помещений, но и обустройство прилегающих территорий спортивными сооружениями, антитеррористическую защищенность. Работа в настоящее время продолжается, заявил министр образования.
В прошлом году к капитальному ремонту приступили в 53 школах и 35 детсадах на общую сумму более 2 млрд рублей. В 26 школах и 25 детсадах модернизация завершена. На завершение в оставшихся в 2022 году выделено более 535 млн рублей. На благоустройство территорий 15 школ требуется 415 млн рублей.
В рамках федеральной программы модернизации Чувашия получила 2,2 млрд рублей на капремонт зданий. В течение пяти лет планируется обновить 124 школы, сказал Захаров. В 2022-2023 годах будет отремонтирована 31 школа в 15 муниципалитетах — финансирование на это уже подтверждено. В нынешнем году до августа намечен ремонт 12 школ. Подрядчики определены, дорожные карты разработаны. В июне должны начаться работы на 18 объектах со сроком исполнения до апреля 2023 года.
В марте была сформирована и подана в Минпросвещения России заявка для дополнительного отбора на капремонт в 2023 году 22 образовательных учреждений на сумму 1,2 млрд рублей в 11 муниципалитетах. Глава республики заострил внимание на сроках контрактации и начале реальной работы на объектах. Ничто не мешает подавать заявки в более ранние сроки и двигаться с опережением, отметил он. Тем более федеральное правительство поощряет такую передвижку планов.

ПОРУЧЕНИЕ.
Не потерять качество при сокращении сроков процедур при выполнении государственных и муниципальных заказов.

Олег Николаев также заострил внимание на принятых документах по поддержке экономики и граждан в условиях санкций. Особо — на сокращении сроков оплаты по муниципальным и государственным контрактам. В прежней редакции они составляли 15 дней с момента приемки работ, с 1 мая будет 7 дней. Это должно поддержать как крупный, так и средний бизнес. Но ускорение не должно сказаться на качестве. В этой связи Глава попросил пересмотреть формы взаимодействия с подрядчиками, методы контроля за качеством выполняемых работ. Соответствующие поручения отданы республиканской Госслужбе по конкурентной политике и тарифам.

Опубликовано: 11 апреля 2022 г.


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