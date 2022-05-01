Преподаватели художественного училища проводят занятия с беженцами

Моральная поддержка для беженцев из Донбасса сегодня не менее важна, чем материальная. Творческую заботу о прибывших в Чувашию детях проявили волонтеры-педагоги Чебоксарского художественного училища.

Они организовали для них мастер-классы, которые проводятся и в пунктах временного размещения, и в чебоксарских центрах творчества. Так, в минувшую субботу в центре «Эткер» преподаватель декоративно-прикладного искусства Ксения Туктарова собрала ребят из Донецкой и Луганской народных республик на мастер-класс по гончарному делу. В занятии с удовольствием приняли участие и родители — вместе с детьми лепили из глины тарелки, горшки и кувшинчики.