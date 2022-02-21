22 февраля ожидается прибытие в Чувашию беженцев из Донбасса

Жителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики разместят в двух санаториях, обеспечат рабочими местами и всем необходимым. Также они смогут получить российское гражданство по упрощенной схеме.

«В Чувашской Республике было около четырех сотен беженцев из Луганской народной республики и Донецкой народной республики. Большинство из них вернулось обратно, а пять семей живут здесь и работают на предприятиях Чувашии. Сейчас организация будет строиться ровно таким же образом», — подчеркнул Олег Николаев.