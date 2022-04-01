«Королева спорта» возвращается в Чебоксары

Недавно на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики России были опубликованы изменения в календаре соревнований. Как в прошлом году, так и в нынешнем летнем сезоне столица нашей республики примет ведущих легкоатлетов России! Чемпионат страны по спортивной ходьбе состоится 21-22 мая, а со 2 по 5 августа в Чебоксарах пройдет чемпионат России по легкой атлетике. Кроме того, в столицу нашей республики приедут лучшие юниоры в возрастной категории до 20 лет — они выйдут на старт 5-7 июля. Спустя две недели эстафетную палочку подхватит Всероссийская летняя Универсиада, которая пройдет в Чебоксарах 19-21 июля.
Опубликовано: 6 апреля 2022 г.
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