Цитата номер

МАРИЯ УЛЯШЕВА

руководитель Благотворительного фонда «АБС Электро»

«105 лет — завидная для газеты судьба. С «Советской Чувашией» связана жизнь нескольких поколений республики, которые ценили и ценят ее за профессионализм, объективность и внимание к актуальным вопросам. За прошедшие десятилетия «Советская Чувашия» приобрела репутацию издания с мощным профессиональным потенциалом и высокой журналистской культурой. История газеты — это неотъемлемая часть истории Чувашской Республики. Все эти годы коллектив «СЧ» идет в ногу со временем, освещая важные и актуальные события в жизни региона. Несмотря на солидный возраст, газета современная и востребованная. Хочется пожелать коллективу редакции крепкого здоровья, профессиональных и творческих успехов, благодарных читателей. Пусть «Советская Чувашия» и впредь хранит свои традиции и остается носителем правдивой актуальной информации».