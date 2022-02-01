МАРИНА ПЕТРОВА

руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

«Газете «Советская Чувашия» в этом году исполняется 105 лет. Для нескольких поколений людей издание стало надежным спутником по жизни. Многие и сейчас начинают свой день со свежего номера газеты. И пускай современные информационные технологии меняют облик СМИ, газета «Советская Чувашия» по праву остается авторитетнейшим и востребованным читателями изданием. Сотрудничество налоговых органов республики с газетой насчитывает более 30 лет. За это время было реализовано множество различных проектов, направленных на повышение налоговой грамотности граждан. Так, совместное приложение к газете «Налоговые вести» регулярно выпускается с 2006 года. Уверены, что наша совместная работа будет продолжена».