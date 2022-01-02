ДМИТРИЙ КРАСНОВ, вице-премьер — министр экономического развития Чувашии

«В своей работе мне необходимо ориентироваться в информационной повестке. Свежие издания — всегда на рабочем столе. «Советская Чувашия» для меня — источник актуальных новостей, также с интересом читаю специальные рубрики газеты, аналитические репортажи журналистов. 105-летний юбилей — это в первую очередь авторитет. За это время «СЧ» стала брендом республики. Главное, что сейчас издание

не зацикливается только на бумажном формате. В век цифровых технологий как никогда актуальны социальные сети и инновационные форматы, которые газета также осваивает. Желаю всегда оставаться в тренде!»