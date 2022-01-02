Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АНАСТАСИЯ ТРУТНЕВА
управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк

«Газета «Советская Чувашия» — образец того, как издание со 105-летней историей удачно совмещает высочайшие стандарты журналистики и современные технологии. Кроме классической «печатки», вы успешно развиваете оперативный телеграм-канал, профиль в Instagram и удобный сайт — всеми этими инструментами может гордиться далеко не каждое федеральное издание. И тем приятнее, что все это есть у нас в регионе. Сбербанк с большим удовольствием уже не одно десятилетие сотрудничает с «Советской Чувашией»: наши сотрудники и клиенты с большим трепетом относятся к различным мероприятиям газеты и узнают о новостях от вас из первых уст. Более того, даже для меня ваше издание стало отправной точкой знакомства с Чувашской Республикой: именно через вашу газету я узнавала о регионе и его новостях, когда переехала сюда.
От всей души желаю редакции и дальше не останавливаться на достигнутом и гордо нести звание одного из полноправных символов Чувашской Республики!»

Опубликовано: 19 января 2022 г.


Читайте также:

Предприятия Чувашии оказывают серьезную помощь волонтерам и медикам
Жители Чувашии смогут взять ипотеку в Сбербанке от 1% годовых в ЖК «Олимп»
Ответили на вопросы предпринимателей в прямом эфире
Ипотека в мкрн «Акварель» стала доступнее: приобрести квартиру можно по ставке от 1% годовых
Сбербанк: чем заняться на самоизоляции? Советы чебоксарских инстаграм-блогеров
Как перевести торговлю в интернет. Настраиваем прием платежей онлайн
Сбербанк профинансировал строительство жилого дома в микрорайоне «Радужный» и предлагает ипотеку от ...
Сбербанк в 3 раза расширил сеть устройств самообслуживания для пополнения карт ЕТК в Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.