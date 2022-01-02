АНАСТАСИЯ ТРУТНЕВА

управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк

«Газета «Советская Чувашия» — образец того, как издание со 105-летней историей удачно совмещает высочайшие стандарты журналистики и современные технологии. Кроме классической «печатки», вы успешно развиваете оперативный телеграм-канал, профиль в Instagram и удобный сайт — всеми этими инструментами может гордиться далеко не каждое федеральное издание. И тем приятнее, что все это есть у нас в регионе. Сбербанк с большим удовольствием уже не одно десятилетие сотрудничает с «Советской Чувашией»: наши сотрудники и клиенты с большим трепетом относятся к различным мероприятиям газеты и узнают о новостях от вас из первых уст. Более того, даже для меня ваше издание стало отправной точкой знакомства с Чувашской Республикой: именно через вашу газету я узнавала о регионе и его новостях, когда переехала сюда.

От всей души желаю редакции и дальше не останавливаться на достигнутом и гордо нести звание одного из полноправных символов Чувашской Республики!»