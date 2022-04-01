«Красная зона» своими глазами

Альберт Ильин, корреспондент «СЧ»:

В этой истории с COVID-19 мне с самого начала хотелось пообщаться с теми, кто в реальной жизни столкнулся с пандемией «по работе» и все увидеть собственными глазами. Это важное правило в моей жизни — не принимать на веру то, что рассказывается в отдельно взятых СМИ — источников информации всегда должно быть несколько.

А в условиях, когда периодически, благодаря «Советской Чувашии, я и сам становился «первоисточником» для тысяч сограждан, мне было важно самому побывать на переднем крае борьбы с пандемией. Задач было несколько — поговорить с врачами в «красной зоне», найти выживших (тех, кому пришлось дышать с помощью аппарата искусственной вентиляции легких и побывавших в «том самом тоннеле»), взять данные у ритуальных служб и т.д. Это моя личная «теория здравого смысла» — при серьезных угрозах нельзя впадать в крайности и включать режим «антиваксера» или «Фомы неверующего». В первые дни локдауна и изоляции я сразу и по максимуму начал соблюдать меры безопасности сам и так же повели себя все в моем окружении.

Мне, правда, было легче чем многим другим. Тесное взаимодействие с правоохранителями порой давало возможность выехать на природу и, участвуя в мероприятиях с управлением наркоконтроля в лесах, я старался воспользоваться этой свободой передвижений по максимуму.

Но потом один за другим слегли с ковидом многие оперативники. И судя по их рассказам — это были весьма суровые ощущения. Поэтому когда встал вопрос о визите в «красную зону» госпиталя ветеранов в Чебоксарах, я тоже вел себя очень аккуратно. Да там и нельзя по-другому. Полностью «закрылся» в защитный костюм, для надежности все вероятные места разгерметизации плотно замотал скотчем. На голове шапка, капюшон и защитные очки. О чем говорить, если процедура выхода из зоны заняла почти час — с уничтожением использованного защитного костюма, обработкой спецрастворами, душем и так далее.

Из общения с врачами особо запомнилась фраза женщины-медика: «Я, как мать, очень жду вакцину для детей…» Врачи госпиталя рассказали, как страшно уходили те, кто до поступления в реанимацию были противниками вакцинации. Как просили «отпустить их», ибо очень устали от мучений, как перед смертью очень сожалели о таком финале. Детали рассказывать не имею права, но были среди них и известные в регионе люди…

Если кратко — это был очень серьезный урок для всех нас. Многие потеряли близких в этой войне с вирусом. И одной из главных проблем было неверие людей в серьезность угрозы. История показывает, что такое случалось не раз. Сделали ли мы все выводы из пережитых лет сражения с ковидом? Скорее да, чем нет. И хорошо, если мы перевернем эту страницу своей истории окончательно.