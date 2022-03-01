АЛЕКСЕЙ МУРЫГИН

депутат Государственного Совета Чувашии, директор по развитию ООО СЗ «Отделфинстрой»

«По случаю знаменательного события в жизни вашего коллектива — 105-летия газеты «Советская Чувашия» — примите самые теплые и сердечные поздравления! Сегодня, как и много лет назад, «Советская Чувашия» является вестником новостей в нашем регионе. Рожденная в бурное для страны время, пройдя вместе с ней через победы и свершения, трудности и испытания, газета всегда оставалась уважаемым и авторитетным изданием. В эту знаменательную дату позвольте пожелать коллективу редакции «Советской Чувашии» процветания и оптимизма, перспектив и роста читательской аудитории, ярких материалов, интересных статей, эксклюзивных новостей и, конечно же, творческого вдохновения. От успеха к успеху — по нарастающей!»