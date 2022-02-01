ВАСИЛИЙ ШОРКИН,

председатель Совета ветеранов спорта Чувашии

«В этом году «Советская Чувашия» отметит 105-летие. Для меня «СЧ» — это часть истории моей жизни, начиная с молодых лет. В 1972 году я бегал на эстафете «СЧ» за команду Козловского района. А в 1975 году, будучи студентом, я впервые попал на обложку газеты, где в национальной рубашке под пальто (был холодно) встречал нашу землячку, прославленную балерину Надежду Павлову на вокзале вместе с ее родителями. В последние три года моя жизнь неразрывно связана с эстафетой «СЧ» уже в ранге пенсионера и председателя Совета ветеранов спорта Чувашии. В составе команд пенсионеров в 2019 и 2021 годах я становился победителем соревнований. Также удостаивался специального приза памяти спортивного журналиста Александра Егорова, долгое время работавшего в газете. «Советскую Чувашию» я всегда выписывал — эта газета для меня как настольная книга».