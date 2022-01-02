ИВАН ДОЛГУШИН

почетный гражданин г. Чебоксары, заслуженный работник промышленности Чувашии

«С 1973 года я начинаю свой день с «Советской Чувашии». В том году я приехал в Чебоксары, стал начальником сдаточного корпуса строящегося тракторного завода. А «СЧ» тогда взяла шефство над всесоюзной стройкой. Внимание к тракторному было огромное, каждый квартал три зама союзных министров подводили итоги на планерке, ставили задачи на следующий квартал. Были на этих планерках и партийные руководители республики, и обязательно журналисты «СЧ» Владимир Жебит и Николай Скок. Не расстался я с газетой и когда стал секретарем парткома ЧЗПТ, затем заместителем генерального директора по быту: сначала читал новости о тракторном заводе, потом все остальное. Да, иногда появлялись и критические статьи о ЧЗПТ, на них надо было отвечать. Но обиды на « СЧ» я не держу, о заводе она всегда писала справедливо. И сейчас выписываю газету, которая в этом году отметит свое 105-летие. А где мне еще узнавать главные новости о жизни республики?».