ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВ,

председатель совета Чувашпотребсоюза

«Советская Чувашия» — яркий пример того, как можно успешно сохранять традиции печатной журналистики и при этом активно развиваться в цифровом информационном пространстве. 105 лет газета идет в ногу со временем и остается главным изданием республики, с прочтения которого начинают свой рабочий день тысячи подписчиков. С «Советской Чувашией» Чувашпотребсоюз связывает давняя дружба. Для нас честь быть партнерами легкоатлетической эстафеты, которая ежегодно объединяет любителей спорта со всей республики. Спасибо журналистам за профессионализм, мастерство, энергию! Так держать!»