Соревнования мирового уровня в России все-таки проводятся

Одолели соперников из зарубежья

На днях спортсмены Чувашии завоевали медали сразу на двух стартах — на первенстве мира по полиатлону и на чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ. Конечно, виды спорта не олимпийские, но от этого награды не стали менее значимыми…

Несмотря на санкции, наша страна продолжает принимать международные старты по различным видам спорта. Чемпионат и первенство мира по всестилевому каратэ прошли в городе Суздале Владимирской области. В соревнованиях участвовали спортсмены из Бенина, Узбекистана, Кубы, Камеруна, Южной Осетии, Латвии и Казахстана. В рамках чемпионата мира наши ребята не ударили в грязь лицом — представительница Чувашии Ангелина Гордеева завоевала «серебро» в дисциплине «ОК-двоеборье», а бронзовой наградой в «ОК-90» отличился Сергей Иванов.

В свою очередь, юные представители Чувашии также продемонстрировали отличные результаты. Серебряные награды среди каратистов 16-17 лет на свой счет записали Кирилл Глебов и Анастасия Тимофеева — они выиграли свои награды в дисциплинах «ОК-командные соревнования» и «ОК-двоеборье» соответственно. Еще две медали в копилку нашей республики и страны принесла Дарья Себикова, которая среди сверстников 14-15 лет выиграла «серебро» в «ОК-ката-ренгокай» и «бронзу» — в «ОК-двоеборье».

А вот первенство мира по полиатлону состоялось в городе Сасово Рязанской области. Всего в состязаниях выступили атлеты из пяти стран — России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и Молдовы. На этих соревнованиях отметился Вадим Иванов — подопечный Дмитрия Шипеева и Вячеслава Дадюкова в возрастной группе юношей 14-15 лет завоевал серебряную награду! В сумме троеборья наш спортсмен набрал 239 очков. После стрельбы из пневматической винтовки представитель Чувашии имел в активе 91 балл. Дальше Вадиму удалось сделать в дисциплине «силовая гимнастика» 27 подтягиваний и пробежать 5-километровую лыжную гонку за 14 минут 20 секунд.